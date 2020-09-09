В Минздраве отметили положительный момент в борьбе с коронавирусом

Показатели смертности в Украине одни из самых низких. Фото: pixabay

С начала апреля число летальных исходов от Covid-19 снизилось на 30%.

В Украине смертность является одной из самых низких в Европе, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"У нас один из самых низких процентов в Европе - 2,1%. Если сравнить с началом апреля, процент летальности был 3%. Он почти на 30% снизился ", - сказал Степанов.

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По его словам, по состоянию на 9 сентября в целом по стране занято более 45% коек в больницах первой волны, отведенных для лечения больных на коронавирус.

За последние сутки в Украине обнаружили 2551 нового больного коронавирусом. Всего с начала эпидемии в стране, по состоянию на утро 9 сентября, имеем 143 030 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 2979 - летальные. 45 пациентов умерли за последние сутки.