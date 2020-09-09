В Минздраве отметили положительный момент в борьбе с коронавирусом

 
Ексклюзивы
1/5
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 1341
Люди президента попытаются разбить ментовскую монополию Авакова
Люди президента попытаются разбить ментовскую монополию Авакова
Просмотров: 810
Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов
Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов
Просмотров: 315
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Просмотров: 153
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Просмотров: 1386
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Просмотров: 1647
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Просмотров: 621
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Просмотров: 414
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Просмотров: 162
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Просмотров: 468
Фото
Все фото
3
3
6
11
3
Вторая в Украине: в Киеве проведут неродственную операцию по пересадке костного мозга
Вторая в Украине: в Киеве проведут неродственную операцию по пересадке костного мозга
Дистанционный скрининг температуры. В &quot;Борисполе&quot; заработала система за 1 млн грн
Дистанционный скрининг температуры. В "Борисполе" заработала система за 1 млн грн
ВООЗ обновила список государств об опасности Covid-19. Место Украины изменилось
ВООЗ обновила список государств об опасности Covid-19. Место Украины изменилось
&quot;Радует, что сосиски дают&quot;: столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
По составу похожа на вино и кофе: чем полезна шелковица
По составу похожа на вино и кофе: чем полезна шелковица
Видео
Все видео
"Теряешь рассудок" - появилось видео, где лечат больных Covid-19 в Киеве
"Теряешь рассудок" - появилось видео, где лечат больных Covid-19 в Киеве
Студенты создали первый украиноязычный дефибриллятор
Студенты создали первый украиноязычный дефибриллятор
Украина установила новый рекорд по количеству смертей от коронавируса
Украина установила новый рекорд по количеству смертей от коронавируса
Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация за выходные
Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация за выходные
На что в Минздраве распределили $ 135 млн от Всемирного банка
На что в Минздраве распределили $ 135 млн от Всемирного банка
Интервью
1/5
Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
Просмотров: 1206
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
1 Просмотров: 621
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
Просмотров: 9927
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Просмотров: 216
"Мы не научились любить честно и откровенно то, что сделано в Украине" - Игорь Панасов
"Мы не научились любить честно и откровенно то, что сделано в Украине" - Игорь Панасов
Просмотров: 135
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
08 сентября 2020
Просмотров: 126
Луческу гратиме у футбол Лобановського
На початку минулого року французький журнал "Франс футбол" склав рейтинг найкращих тренерів в історії футболу. Колишній тренер "Динамо" Валерій ...
среда, 09 сентября 2020 12:16

В Минздраве отметили положительный момент в борьбе с коронавирусом

  Комментировать
В Минздраве отметили положительный момент в борьбе с коронавирусом
Показатели смертности в Украине одни из самых низких. Фото: pixabay

С начала апреля число летальных исходов от Covid-19 снизилось на 30%.

В Украине смертность является одной из самых низких в Европе, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"У нас один из самых низких процентов в Европе - 2,1%. Если сравнить с началом апреля, процент летальности был 3%. Он почти на 30% снизился ", - сказал Степанов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Теряешь рассудок" - появилось видео, где лечат больных Covid-19 в Киеве

По его словам, по состоянию на 9 сентября в целом по стране занято более 45% коек в больницах первой волны, отведенных для лечения больных на коронавирус.

За последние сутки в Украине обнаружили 2551 нового больного коронавирусом. Всего с начала эпидемии в стране, по состоянию на утро 9 сентября, имеем 143 030 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 2979 - летальные. 45 пациентов умерли за последние сутки.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Минздраве отметили положительный момент в борьбе с коронавирусом». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
сентября

29-летний мужчина исчез у пекарни

Из Польши начали выселять украинцев

Белорусы протестуют уже месяц

России запретили иметь флот на Черном море

Самое читаемое
&quot;Потому что проститутка&quot;: самая обнаженная президент футбольного клуба ответила на раздражающие вопросы
"Потому что проститутка": самая обнаженная президент футбольного клуба ответила на раздражающие вопросы
10
 3 Просмотров: 30600
Сексуальная и в песке: американская модель засветила соски в соблазнительной фотосессии
Сексуальная и в песке: американская модель засветила соски в соблазнительной фотосессии
8
 Просмотров: 13608
Преподавательница убила мужа и стреляла в дочь: в полиции раскрыли новые шокирующие подробности
Преподавательница убила мужа и стреляла в дочь: в полиции раскрыли новые шокирующие подробности
7
 Просмотров: 13212
Обольстительная Тина Кунаки полностью обнажилась
Обольстительная Тина Кунаки полностью обнажилась
5
 Просмотров: 11034
В крошечном бикини: звезда Instagram откровенно позировала на пляже
В крошечном бикини: звезда Instagram откровенно позировала на пляже
6
 Просмотров: 10134
Здоровье
Китай представил вакцину от коронавируса
Китай представил вакцину от коронавируса Просмотров: 144
Covid-19 в Киеве: количество инфицированных резко возросло
Covid-19 в Киеве: количество инфицированных резко возросло Просмотров: 63
"Теряешь рассудок" - появилось видео, где лечат больных Covid-19 в Киеве
"Теряешь рассудок" - появилось видео, где лечат больных Covid-19 в Киеве
 Просмотров: 369
45 смертей и более 2,5 тыс. новых больных: коронавирус в Украине не сбавляет оборотов
45 смертей и более 2,5 тыс. новых больных: коронавирус в Украине не сбавляет оборотов Просмотров: 684
Испытания вакцины от Covid-19 впервые приостановили
Испытания вакцины от Covid-19 впервые приостановили 1 Просмотров: 513
Больше всего комментируют
6
Офис президента через сутки прокомментировал гибель воина на Донбассе
6
Показали рейтинг партий перед выборами
6
Избили бывшего узника Кремля Владимира Балуха: состояние тяжелое
3
"Потому что проститутка": самая обнаженная президент футбольного клуба ответила на раздражающие вопросы
1
Самую дорогую овцу продали почти за полмиллиона долларов
Голосов: 5071
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua