45 смертей и более 2,5 тыс. новых больных: коронавирус в Украине не сбавляет оборотов

За последние сутки в Украине обнаружили 2551 нового больного коронавирусом.
Всего с начала эпидемии в стране, по состоянию на утро 9 сентября, имеем 143 030 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 2979 - летальные. 45 пациентов умерли за последние сутки.
Преодолели болезнь 64 703 пациента, из них за последние сутки - 1157, сообщает Минздрав.
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Ситуация в областях:
Винницкая область - 4503 случая;
Волынская область - 6015 случаев;
Днепропетровская область - 2923 случая;
Донецкая область - 1762 случая;
Житомирская область - 3879 случаев;
Закарпатская область - 8277 случаев;
Запорожская область - 2041 случай;
Ивано-Франковская область - 10 659 случаев;
Кировоградская область - 870 случаев;
г. Киев - 15 821 случай;
Киевская область - 6459 случаев;
Львовская область - 16 269 случаев;
Луганская область - 480 случаев;
Николаевская область - 1714 случаев;
Одесская область - 8827 случаев;
Полтавская область - 1018 случаев;
Ровенская область - 9943 случая;
Сумская область - 2143 случая;
Тернопольская область - 7824 случая;
Харьковская область - 11 493 случая;
Херсонская область - 538 случаев;
Хмельницкая область - 3355 случаев;
Черновицкая область - 11 581 случай;
Черкасская область - 2121 случай;
Черниговская область - 2515 случаев.
Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Украине красную зону расширили. Новое зонирование начало действовать с 7 сентября.
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