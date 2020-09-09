45 смертей и более 2,5 тыс. новых больных: коронавирус в Украине не сбавляет оборотов

Коронавирус в Украине обнаружили у более чем 143 тыс. пациентов. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине обнаружили 2551 нового больного коронавирусом.

Всего с начала эпидемии в стране, по состоянию на утро 9 сентября, имеем 143 030 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 2979 - летальные. 45 пациентов умерли за последние сутки.

Преодолели болезнь 64 703 пациента, из них за последние сутки - 1157, сообщает Минздрав.

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Ситуация в областях:

Винницкая область - 4503 случая;

Волынская область - 6015 случаев;

Днепропетровская область - 2923 случая;

Донецкая область - 1762 случая;

Житомирская область - 3879 случаев;

Закарпатская область - 8277 случаев;

Запорожская область - 2041 случай;

Ивано-Франковская область - 10 659 случаев;

Кировоградская область - 870 случаев;

г. Киев - 15 821 случай;

Киевская область - 6459 случаев;

Львовская область - 16 269 случаев;

Луганская область - 480 случаев;

Николаевская область - 1714 случаев;

Одесская область - 8827 случаев;

Полтавская область - 1018 случаев;

Ровенская область - 9943 случая;

Сумская область - 2143 случая;

Тернопольская область - 7824 случая;

Харьковская область - 11 493 случая;

Херсонская область - 538 случаев;

Хмельницкая область - 3355 случаев;

Черновицкая область - 11 581 случай;

Черкасская область - 2121 случай;

Черниговская область - 2515 случаев.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Украине красную зону расширили. Новое зонирование начало действовать с 7 сентября.