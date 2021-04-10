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суббота, 10 апреля 2021 12:59

В Минздраве обновили карантинные зоны: какие регионы остались в красной

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В Минздраве обновили карантинные зоны: какие регионы остались в красной
В красной зоне остается 11 регионов. Фото: REUTERS

Министерство здравоохранения сегодня обновило перечень карантинных зон Украины.

В частности ситуация улучшилась в Ивано-Франковской области, что долгое время находилась в красной зоне. Теперь она в желтой вместе Херсонской областью.

В то же время в красной находятся 11 областей - Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области, а также Киев.

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В оранжевой - 11 регионов: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская и Черкасская области.

Зеленых зон в Украине нет с начала перехода на адаптивный карантин.

В Украине по состоянию на утро 10 апреле зафиксирован 17 463 новых случаев коронавируса. При этом в течение суток от болезни умерло 398 человек, еще 10 722 выздоровели. Всего за все время пандемии заболело 1 841 137 украинцев, из них 1 405 826 человек выздоровели, 36 779 погибли.

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