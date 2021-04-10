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суббота, 10 апреля 2021 10:22

Коронавирус за сутки унес жизни почти 400 человек. Минздрав обновило данные

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Коронавирус за сутки унес жизни почти 400 человек. Минздрав обновило данные
10 апреле зафиксирован 17 463 новых случаев коронавируса. Фото: pixabay.com

В Украине по состоянию на утро 10 апреле зафиксирован 17 463 новых случаев коронавируса. При этом в течение суток от болезни умерло 398 человек, еще 10 722 выздоровели.

Всего за все время пандемии заболело 1 841 137 украинцев, из них 1 405 826 человек выздоровели, 36 779 погибли, сообщает Минздрав.

Наибольшее количество подтвержденных случаев болезни за сутки зарегистрировано в Киеве и области (1605 и 1133 соответственно), Днепропетровской (1383), Одесской (1058), Львовской (1342) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

м. Киев - 1605 случаев / 1850 прививок;

Винницкая область - 438 случаев / 840 прививок;

Волынская область - 512 случаев / 460 прививок;

Днепропетровская область - 1383 случая / 2330 прививок;

Донецкая область - 908 случаев / 750 прививок;

Житомирская область - 560 случаев / 740 прививок;

Закарпатская - 225 случаев / 460 прививок;

Запорожская область - 741 случай / 650 прививок;

Ивано-Франковская область - 134 случая / 539 прививок;

Киевская область - 1133 случая / 1970 прививок;

Кировоградская область - 177 случаев / 700 прививок;

Луганская область - 263 случая / 390 прививок;

Львовская область - 1342 случая / 1910 прививок;

Николаевская область - 375 случаев / 269 прививок;

Одесская область - 1058 случаев / 710 прививок;

Полтавская область - 764 случая / 770 прививок;

Ровенская область - 535 случаев / 580 прививок;

Сумская область - 677 случаев / 570 прививок;

Тернопольская область - 533 случая / 650 прививок;

Харьковская область - 1343 случая / 410 прививок;

Херсонская область - 321 случай / 440 прививок;

Хмельницкая область - 764 случая / 1000 прививок;

Черкасская область - 764 случая / 50 прививок;

Черновицкая область - 331 случай / 510 прививок;

Черниговская область - 577 случаев / 310 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Прививки проводили 143 мобильными бригады по иммунизации и 867 пункты прививки.

По состоянию на 9 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от коронавируса записались 435 451 человек.

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 19 676 новых больных коронавирусом. Из них детей - 751, медработников - 552. Умерли 36 381 пациент, из них 419 за последние сутки. Выздоровели 1395104 пациенты, за последние сутки - 11 221.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1864), Днепропетровской (1665), Львовской (1639), Киевской (1265) и Харьковской (1194) областях.

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10
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