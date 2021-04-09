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пятница, 09 апреля 2021 08:34

Второй день подряд в Украине фиксируют почти 20 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

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Второй день подряд в Украине фиксируют почти 20 тыс. новых случаев заражения коронавирусом
Коронавирус в Украине обнаружили у более чем 1,8 млн. пациентов. Фото: Reuters

За последние сутки в Украине обнаружили 19 676 новых больных коронавирусом. Из них детей - 751, медработников - 552.

В общем коронавирус подхватили 1 823 674 украинца. Такие данные по состоянию на утро 9 апреля сообщает Минздрав.

Умерли 36 381 пациент, из них 419 за последние сутки. Выздоровели 1 395 104 пациента, за последние сутки - 11 221.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1864), Днепропетровской (1665), Львовской (1639), Киевской (1265) и Харьковской (1194) областях.

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Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

г. Киев - 1864 случая / 1850 прививок;
Винницкая область - 640 случаев / 670 прививок;
Волынская область - 448 случаев / 560 прививок;
Днепропетровская область - 1665 случаев / 1990 прививок;
Донецкая область - 1146 случаев / 510 прививок;
Житомирская область - 647 случаев / 840 прививок;
Закарпатская - 236 случаев / 580 прививок;
Запорожская область - 823 случая / 650 прививок;
Ивано-Франковская область - 231 случай / 549 прививок;
Киевская область - 1265 случаев / 1970 прививок;
Кировоградская область - 207 случаев / 680 прививок;
Луганская область - 226 случаев / 350 прививок;
Львовская область - 1639 случаев / 1540 прививок;
Николаевская область - 372 случая / 180 прививок;
Одесская область - 1194 случая / 710 прививок;
Полтавская область - 848 случаев / 730 прививок;
Ровенская область - 557 случаев / 580 прививок;
Сумская область - 820 случаев / 360 прививок;
Тернопольская область - 373 случая / 490 прививок;
Харьковская область - 1194 случая / 550 прививок;
Херсонская область - 317 случаев / 300 прививок;
Хмельницкая область - 1094 случая / 1050 прививок;
Черкасская область - 834 случая / 180 прививок;
Черновицкая область - 377 случаев / 560 прививок;
Черниговская область - 659 случаев / 140 прививок.

В Минздраве спрогнозировали, что в середине апреля в Украине ожидается пиковое количество заболевших коронавирусом. Наступает очень напряженный период и значительный рост количества заболевших. Ожидается, что еще в течение 10 - 14 дней количество больных ежедневно будет расти на 25 - 30 тыс.

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