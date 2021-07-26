В каких странах коронавирус унес наибольше жизней

 
Ексклюзивы
1/5
Украина – это полюс правды на Земле - Муждабаев
Украина – это полюс правды на Земле - Муждабаев
Просмотров: 261
Действия Зеленского не способствуют единству общества - Муждабаев
Действия Зеленского не способствуют единству общества - Муждабаев
41 Просмотров: 1089
Путешествие в Грузию с "двойником Шмигаля" и поздравления Кикабидзе - чем занимался Зеленский на неделе
Путешествие в Грузию с "двойником Шмигаля" и поздравления Кикабидзе - чем занимался Зеленский на неделе
1 Просмотров: 1404
Порошенко похвасталась кабачком, Притула катался на яхте, Федоров поехал в Турцию – отпуска политиков в фото
Порошенко похвасталась кабачком, Притула катался на яхте, Федоров поехал в Турцию – отпуска политиков в фото
1 Просмотров: 3456
"Лебедь, щука и рак тянут воз" - Муждабаев об окружении Зеленского
"Лебедь, щука и рак тянут воз" - Муждабаев об окружении Зеленского
Просмотров: 315
Украина может получить 200 млрд грн от приватизации – Фонд госимущества
Украина может получить 200 млрд грн от приватизации – Фонд госимущества
Просмотров: 90
"Спим на базаре, моемся в мисках" - про что говорят на крупнейшем рынке столицы
"Спим на базаре, моемся в мисках" - про что говорят на крупнейшем рынке столицы
Просмотров: 9801
Закон о коренных народах нервирует Путина - Муждабаев
Закон о коренных народах нервирует Путина - Муждабаев
Просмотров: 360
Сезон арбузов: когда цены упадут до прошлогодних
Сезон арбузов: когда цены упадут до прошлогодних
Просмотров: 432
Украина сделала три важные шага для возвращения Крыма. Надо еще два - Муждабаев
Украина сделала три важные шага для возвращения Крыма. Надо еще два - Муждабаев
Просмотров: 558
Фото
Все фото
5
4
3
4
10
В Украину доставили американскую вакцину - кого будут прививать
В Украину доставили американскую вакцину - кого будут прививать
Страна аномалий: в Минздраве произвольно изменили условия хранения для Pfizer
Страна аномалий: в Минздраве произвольно изменили условия хранения для Pfizer
Рада провалила легализацию медицинского каннабиса - Тимошенко радовалась
Рада провалила легализацию медицинского каннабиса - Тимошенко радовалась
В Киеве откроют мини-вакцинальные центры от Covid-19
В Киеве откроют мини-вакцинальные центры от Covid-19
11-летняя Ирина Химич умерла от старости
11-летняя Ирина Химич умерла от старости
Видео
Все видео
Травятся арбузами не из-за нитратов - эксперт опроверг популярный миф
Травятся арбузами не из-за нитратов - эксперт опроверг популярный миф
"Идет пена, дочь кричит до посинения" - истории пациентов, которым медицинский каннабис жизненно необходим
"Идет пена, дочь кричит до посинения" - истории пациентов, которым медицинский каннабис жизненно необходим
"Депутаты показали свой пещерный уровень" - сети
"Депутаты показали свой пещерный уровень" - сети
Сколько должен длиться здоровый менструальный цикл
Сколько должен длиться здоровый менструальный цикл
В Киеве спасли маленькую француженку
В Киеве спасли маленькую француженку
Интервью
1/5
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
1 Просмотров: 765
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
1 Просмотров: 1269
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Просмотров: 594
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Просмотров: 1197
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Просмотров: 666
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
23 июля 2021
1 Просмотров: 504
Гра в перевдягання
Уже п'ятий рік я позначаю липень як певний чекпоїнт у моєму житті. Якщо перекласти мовою комп'ютерних ігор, це точка, де я зміг зберегтися й рушити ...
понедельник, 26 июля 2021 08:18

В каких странах коронавирус унес наибольше жизней

  Комментировать
В каких странах коронавирус унес наибольше жизней
Чаще всего пациенты с коронавирусом умирали в США. Фото: pixabay.com

По состоянию на утро понедельника всего в мире на коронавирус заболели более 194 835 316 человек, 33 239 - за последние сутки.

Из них 176 746 538 выздоровели, 4 174 644, умерли указывают на сайте Worldometers.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (35 199 465), Индия (31 409 639), Бразилия (19 688 663), Россия (6 126 541), Франция (5 993 937), Великобритания (5 697 912), Турция (5 601 608) и Аргентина (4 846 615). Украина в этом рейтинге занимает 18 место в мире и 8 в Европе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В США заговорили о дополнительной дозе вакцины от Covid-19 для некоторых людей

Лидерами по смертисти от вируса остаются США (626 762), Бразилии (549 999) и Индии (420 996).

В Париже, Франция, состоялась массовая акция протеста против обязательной вакцинации от коронавируса и введения ковид-паспорта. Протесты также запланированы и в других городах, в частности в Марселе, Монпелье, Нанте и Тулузе.

Во время акции в Париже демонстранты несли баннеры с надписью "Остановите диктатуру". Во время столкновений с активистами правоохранители применили слезоточивый газ.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В каких странах коронавирус унес наибольше жизней». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
июля

Вулкан уничтожил город

Самое читаемое
Показали пикантные фото обладательницы самой большой натуральной груди в Украине
Показали пикантные фото обладательницы самой большой натуральной груди в Украине
7
 1 Просмотров: 20448
25 июля поздравляют с днем ангела владельца самого мужественного имени
25 июля поздравляют с днем ангела владельца самого мужественного имени
5
 Просмотров: 13554
В Африке выпал снег и ударили морозы - побиты рекорды самой низкой температуры
В Африке выпал снег и ударили морозы - побиты рекорды самой низкой температуры Просмотров: 10773
Суркис поднял зарплату юному таланту &quot;Динамо&quot;. Назвали сумму
Суркис поднял зарплату юному таланту "Динамо". Назвали сумму Просмотров: 10620
Не тяни те трусы на бедра, как и Каменских - Никитюк раскритиковали за фото в бикини
Не тяни те трусы на бедра, как и Каменских - Никитюк раскритиковали за фото в бикини Просмотров: 6597
Здоровье
Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация после выходных
Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация после выходных Просмотров: 180
Коронавирус значительно влияет на интеллект - ученые шокировали исследованиям
Коронавирус значительно влияет на интеллект - ученые шокировали исследованиям Просмотров: 954
Новый штамм Delta добрался до Львова
Новый штамм Delta добрался до Львова 1 Просмотров: 423
Родился здоровый ребенок из пробирки
Родился здоровый ребенок из пробирки
 Просмотров: 315
Коронавирус в Украине: выздоровело в пять раз больше, чем заболело
Коронавирус в Украине: выздоровело в пять раз больше, чем заболело Просмотров: 522
Больше всего комментируют
41
Действия Зеленского не способствуют единству общества - Муждабаев
5
Белый дом назовет кандидатов на должность посла в Украине
3
Стало известно, о чем будут говорить Байден и Зеленский
2
Украина получила первую медаль на Олимпиаде
2
"Шахтер" и "Динамо" применяют цыганский метод
Голосов: 1163
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть