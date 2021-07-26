В каких странах коронавирус унес наибольше жизней

Чаще всего пациенты с коронавирусом умирали в США. Фото: pixabay.com

По состоянию на утро понедельника всего в мире на коронавирус заболели более 194 835 316 человек, 33 239 - за последние сутки.

Из них 176 746 538 выздоровели, 4 174 644, умерли указывают на сайте Worldometers.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (35 199 465), Индия (31 409 639), Бразилия (19 688 663), Россия (6 126 541), Франция (5 993 937), Великобритания (5 697 912), Турция (5 601 608) и Аргентина (4 846 615). Украина в этом рейтинге занимает 18 место в мире и 8 в Европе.

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Лидерами по смертисти от вируса остаются США (626 762), Бразилии (549 999) и Индии (420 996).

В Париже, Франция, состоялась массовая акция протеста против обязательной вакцинации от коронавируса и введения ковид-паспорта. Протесты также запланированы и в других городах, в частности в Марселе, Монпелье, Нанте и Тулузе. Во время акции в Париже демонстранты несли баннеры с надписью "Остановите диктатуру". Во время столкновений с активистами правоохранители применили слезоточивый газ.