Против вакцинации протестуют не только в Украине

В Париже протестуют против обязательной ковид-вакцинации. Фото: АFP

В Париже, Франция, состоялась массовая акция протеста против обязательной вакцинации от коронавируса и введения ковид-паспорта.

Протесты также запланированы и в других городах, в частности в Марселе, Монпелье, Нанте и Тулузе. Об этом сообщает AFP.

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Во время акции в Париже демонстранты несли баннеры с надписью "Остановите диктатуру". Во время столкновений с активистами правоохранители применили слезоточивый газ.

В Киеве одна из частных медицинских структур потребовала от сотрудников обязательной Covid-вакцинации. Объясняют это тем, что работники находятся в первой группе риска. Это первый случай в Украине. Людей, которые будут отказываться от прививки, угрожают отправить в отпуск без сохранения зарплаты.