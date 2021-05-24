В Индии у пациентов с Covid-19 обнаружили новую болезнь

"Черный гриб" распространяется через дыхательные пути и разрушает структуры лица. Reuters

В Индии врачи борются с новой смертельной болезнью, которая возникает у пациентов с Covid-19. Пострадали от этой болезни 9 000 человек, 250 человек умерли.

Об этом сообщает Associated Press. Речь идет о мукормикозе, также известном как "черный гриб". Эта болезнь быстро становится новой угрозой в Индии и поводом для беспокойства.

Мукормикоз возникает под воздействием слизистой плесени, которая обычно находится в почве, воздухе и даже в носу и слизи человека. Он распространяется через дыхательные пути и разрушает структуры лица. Иногда врачам приходится удалять глаз хирургическим путем, чтобы инфекция не попала в мозг.

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В субботу федеральный министр Садананда Гауда заявил, что до сих пор в Индии было зарегистрировано около 9000 случаев заболевания, что привело к нехватке амфотерицина B, препарата, используемого для лечения этого состояния.

Ученые из Австралии изобрели новое лекарство от коронавируса. Во время исследований препарат показал эффективность на 99,9%.