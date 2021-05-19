Создали новое лекарство от коронавируса с эффективностью 99,9%

В Австралии создали новое лекарство от коронавируса. Фото: Reuters

Ученые из Австралии изобрели новое лекарство от коронавируса. Во время исследований препарат показал эффективность на 99,9%.

Об этом сообщила пресс-служба Университета Гриффита.

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По словам ученых, испытания проводили на мышах. В ходе исследования они обнаружили, что препарат уничтожал вирусные частицы на 99,9%.

В университете отметили, что лекарства предназначены именно для лечения коронавируса, а не для скорейшего выздоровления.

Ждут разрешения на испытания препарата на людях.

В Индии создали новое лекарство против коронавируса, которое имеет вид порошка.