Создали новое лекарство от коронавируса с эффективностью 99,9%

Ученые из Австралии изобрели новое лекарство от коронавируса. Во время исследований препарат показал эффективность на 99,9%.
Об этом сообщила пресс-служба Университета Гриффита.
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По словам ученых, испытания проводили на мышах. В ходе исследования они обнаружили, что препарат уничтожал вирусные частицы на 99,9%.
В университете отметили, что лекарства предназначены именно для лечения коронавируса, а не для скорейшего выздоровления.
Ждут разрешения на испытания препарата на людях.
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