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Установили может ли грыжа сама рассосаться

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Установили может ли грыжа сама рассосаться
Ношение бандажа не защищает от грыжи живота Фото: fakty.ua

Грыжа на животе сама собой не рассосется. Поэтому ношение бандажа не помогает, а только оттягивает операцию.

Этот эластичный изделие предназначено для профилактики выпирания внутренних органов. Он состоит из поясного ремня и подушки с жесткой пластины, обтянутой мягкой тканью. Ремень может быть обычным и с пружиной.

Каково бы ни было удобно это приспособление, оно от грыжи не спасет.

Об этом предупреждает столичный хирург Борис Ревуцкий.

"Таблеток от грыжи не существует. Но операции не надо бояться. Сейчас существуют методы через проколы, а не разрезания живота", - рассказывает врач.

Грыжи возникают из-за поднятия грузов или ожирения. У таких людей слабые мышцы брюшной стенки. Слой жира ослабляет брюшную стенку. Нередко паховая грыжа появляется у мужчин с аденомой простаты. Также у детей.

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Срок лечения зависит от размера грыжи и возраста пациента. Младших выписывают на вторые сутки, летних - на четвертую.

Через месяц после операции человек может свободно наклоняться и поднимать небольшой вес. Женщинам разрешено 5-7 кг, мужчинам - 10. Через полгода они вернутся к обычным нагрузкам.

1. Для профилактики грыжи стоит есть каждые 4 часа. Особенно людям, которые за короткое время сбросили вес. Тогда у них есть растянутый желудок.

2. Следует уменьшить объем однократного приема пищи, но увеличить частоту.

3. Пить только за 30 мин. до или после приема пищи. Такой режим будет способствовать поступательному рефлекторном сужению желудка.

Натуральное вино не только доставляет удовольствие, но имеет много других полезных свойств. Умеренное употребление улучшит физическое самочувствие.

Легендарный Гиппократ считал вино лекарством и прописывал его как жаропонижающее и антисептическое средство.

Автор: Екатерина Романчук
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