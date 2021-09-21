Усиление карантина в Киеве: Кличко сделал заявление

Кличко уверяет, что Киев готов к борьбе с коронавирусом. Фото: Сергій Чузавков, УНІАН

Киеву удастся избежать введения локдауна, несмотря на увеличение заболеваемости Covid-19.

Об этом заявил мэр города Виталий Кличко.

По его словам, городские власти смотрят на ситуацию оптимистично. Именно темпы вакцинации, по мнению Кличко, позволят избежать сурового карантина в столице.

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"Киев сегодня является лидером вакцинации в Украине. Вакцинированы уже более 16 миллионов человек. Половина из них - более 800 тысяч - привитые двумя дозами препарата от коронавируса", - сказал Кличко в эфире "Свободы слова" на ICTV.

Он добавил, что 98% Covid-пациентов, которые находятся в больницах, до сих пор не вакцинировались.

"В столице оснащены более 4,5 тысяч коек, медики обеспечены всем необходимым, есть 490 аппаратов ИВЛ", - отметил мэр.

В СМИ появилась информация о подготовке столицы к внедрению локдауна с 15 сентября. Карантин якобы должен был коснутся общественного транспорта, кафе, ресторанов и салонов красоты. В Кабмине эту информацию опровергли.