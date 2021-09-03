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пятница, 03 сентября 2021 17:52

Жесткий локдаун в Киеве с сентября - что говорят в Кабмине

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Жесткий локдаун в Киеве с сентября - что говорят в Кабмине
Кабмин опроверг информацию о подготовке Киева к строгому карантину. Фото: УНИАН

Информация о том, что с 15 сентября Киев готовится к локдауну, не соответствует действительности.

Об этом заявили в пресс-службе Кабмина, пишет УНИАН.

По состоянию на 3 сентября подготовка к локдауну в столице не проводят и речь о карантине не идет.

Готовиться к усилению ограничений столице необходимости нет, ведь ситуация с заболеваемостью коронавирусом соответствует зеленому уровню эпидемической опасности.

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В СМИ появилась информация о подготовке столицы к внедрению локдауна с 15 сентября. Карантин якобы коснется общественного транспорта, кафе, ресторанов и салонов красоты.

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03
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