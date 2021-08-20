Украина закупила новейшие лекарства для тяжелых Covid-больных

Министерство здравоохранения изменило протокол лечения Covid-19. Фото: Укринформ

Украина закупили 2784 флаконов препарата тоцилизумаб, который применяется при лечении тяжелобольных с Covid-19.

"Мировая практика использования препарата и прошлогодний опыт его участия в лечении украинцев дает основания и в дальнейшем его применять. Исследования еще продолжаются, но сейчас, если есть возможность сохранить жизни - мы ее будем использовать", - прокомментировал поставки препаратов заместитель министра здравоохранения Александр Комарида.

ГП "Медицинские закупки Украины" приобрели патентованный оригинальный препарат непосредственно у производителя.

Также продолжается закупка 14346 упаковок Ремдесевиру, сообщили в Минздраве.

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Также есть договоренности о поставках инновационного противовирусного препарата прямого действия. Этот препарат назначают пациентам, находящимся на амбулаторном лечении, во избежание осложнений и госпитализаций. Сейчас он находится на третьей (последней) стадии клинических исследований. МЗ предварительно договорилось о квоте на поставку препарата для лечения 300 тыс. пациентов.

В начале апреля Министерство здравоохранения изменило протокол лечения Covid-19. Для лечения пациентов с критическим ходом коронавирусной болезни добавили тоцилизумаб. Изменили режим его дозирования для пациентов с тяжелым и критическим течением.