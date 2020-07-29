Украина вводит новый способ разделения стран на красную и зеленую зоны

Есть два показателя для определения безопасности страны. Фото: pixabay

Из-за эпидемии коронавируса, с 1 августа Украина будет относить другие страны в зеленую или красную зоны по новым подходам.

Списки будут обновлять раз в неделю, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"С 1 августа у нас начинают действовать новые правила ... Об приезда из-за границы - с 1 августа статистика будет обновляться раз в 7 дней. Сейчас обновление происходит раз в 3 дня. Также мы меняем показатели: если сегодня мы измеряем количество активных больных в той или иной стране, то с 1 августа это будет полностью так же, как это происходит в странах Европы. будет два показателя, при превышении которых страна будет отнесена к красной зоне ", - сказал министр.

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По его словам, первый показатель - прирост больных за последние 14 дней, если он превышает такой прирост на территории Украины. Второй показатель - процент (больных) в стране за последние 14 дней по сравнению с прошлыми 14 днями, если он будет более 30%.

"За двумя значениями мы будем это измерять - и раз в 7 дней составлять перечень стране (красной и зеленой зоны - ред.), Чтобы больше прогнозируемо и более понятным был для наших граждан пересечение границы. Вся эта информация есть на сайте Министерства здравоохранения "я. Так что если вы планируете путешествие, посмотрите эту информацию", - советует Степанов.

Люди, которые прилетают из "красной зоны", должны соблюдать четко прописанный алгоритм действий. "Красная зона" - это та, в которой сложная эпидемиологическая ситуация, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из телеканалов.