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среда, 29 июля 2020 09:48

Какой алгоритм действий должны соблюдать украинцы, вернувшиеся из стран "красной зоны"

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Какой алгоритм действий должны соблюдать украинцы, вернувшиеся из стран &quot;красной зоны&quot;
В обновленный список стран - "красных зон" попали: Болгария, Румыния, Албания. Фото: pixabay

Люди, которые прилетают из "красной зоны", должны соблюдать четко прописанный алгоритм действий.

"Красная зона" - это та, в которой сложная эпидемиологическая ситуация, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из телеканалов.

В обновленный список стран - "красных зон" попали: Болгария, Румыния, Албания.

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"На пограничной службе они должны установить приложение "Дій вдома", для удобства наших граждан мы ввели дополнительную опцию - сделать ПЦР-тест, перечень лабораторий доступен на сайте Минздрава. Сразу эта информация передается в полицию, и человека снимают с контроля в приложении "Дій вдома", - сказал Степанов.

Вероятно, диалог по открытию границ с Европейским Союзом восстановят в сентябре. Динамика заболеваемости Covid-19 в Украине превышает нормы, приемлемые в Европе. Кроме того, мир ожидает вторую волну коронавируса. Из-за этих факторов границы ЕС закрыты для украинцев.

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