В Кабмине рассказали, когда ЕС может открыть границы для украинцев

Когда речь идет о въезде на территорию ЕС из третьих стран, рекомендации Еврокомиссии очень жесткие. Фото: pixabay.com

Вероятно, диалог по открытию границ с Европейским Союзом восстановят в сентябре.

Динамика заболеваемости COVID-19 в Украине превышает нормы, приемлемые в Европе. Кроме того, мир ожидает второй волны коронавируса. Из-за этих факторов границы ЕС закрыты для украинцев.

На возобновление диалога об их открытие можно ожидать с сентября, рассказала вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сайту "Сегодня".

"Есть свобода передвижения внутри Шенгена. Там статистические показатели действительно очень разные. В некоторых странах они даже выше, чем в Украине. Но когда речь идет о въезде на территорию ЕС из третьих стран, рекомендации Еврокомиссии очень жесткие. Но это не политический, а сугубо эпидемиологический вопрос", - объясняет Стефанишина.

Вице-премьер подчеркнула, что безвиз - это политическое решение и к нему вопросов нет. Согласно рекомендациям Еврокомиссии, каждая страна-член ЕС может принимать решение о пересечении границ отдельно, и это вопрос времени для граждан отдельных стран.

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"Страны ЕС и другие страны, которые уже открыли границы, положительно воспринимают то, что у нас один из самых низких уровней смертности от коронавируса. Это очень важный индикатор, который означает, что в Украине карантинные методы действуют и лечение эффективно", - подытожила вице-премьер.

На прошлой неделе Кабинет министров снова изменил критерии определения стран "красной" зоны, после возвращения из которых украинцам необходимо идти на обязательную 14-дневную обсервацию или получить отрицательный тест на коронавирус. Если в стране количество новых случаев заражений COVID-19 на 100 тыс. населения за последние две недели превышает количество таких случаев в Украине, она попадает в "красную зону". Также если в той или иной стране количество новых случаев заражений COVID-19 по сравнению с предыдущими двумя неделями составляет более 30%, эта страна попадает в "красную зону".

Для украинских туристов уже открыто 25 направлений для путешествий. Главный критерий для возможности путешествовать - ситуация внутри страны.