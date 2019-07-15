Украина возглавила антирейтинг

В прошлом году в Украине было больше всего случаев вспышки кори. Фото: Shutterstock

Украина первая в списке стран с наибольшей распространенностью случаев заболевания корью в 2018 году.

"Хотя стране сейчас удалось достичь более 90% -го уровня охвата детей вакцинацией от кори, в течение многих лет уровень иммунизации был очень низким. Поэтому, большое количество детей старшего возраста и взрослых рискуют заболеть. В других странах с высоким уровнем заболеваемости и высоким охватом вакцинацией имеются значительные группы людей, которые пропустили вакцину против кори в прошлом. Это показывает, как низкий уровень охвата вакцинации в предыдущие периоды или наличие сообществ лиц, не имеющих прививки, могут вызвать смертельные вспышки", - сообщает международная организация Детский фонд ООН.

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Уровень охвата первой дозой прививки от кори в 2010 году составил в Украине 56%, в 2018 - 91%. К 10-ти стран с наибольшей распространенностью заболевания корью вошли также Демократическая Республика Конго, Мадагаскар, Либерия, Сомали, Сербия, Грузия, Албания, Йемен и Румыния.

В 2018 году в мире было зарегистрировано почти 350 000 случаев кори, что более чем вдвое превышает этот показатель в 2017 году.

С начала года в Украине корью заболели 43 783 человека. От осложнений кори умерли 16 человек, сообщили в Центре общественного здоровья МОЗ Украины.