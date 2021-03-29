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понедельник, 29 марта 2021 15:23

Украина ожидает почти полмиллиона доз вакцины от Covid-19

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Украина ожидает почти полмиллиона доз вакцины от Covid-19
Старт 2 вакцины начнется в конце мая. Фото: pixabay.com

В ближайшее время в рамках программы Covax Украина ожидает 300 тыс. доз вакцины AstraZeneca и 117 тыс. доз Pfizer.

Вакцинация второй дозой начнется с конца мая, сообщается на сайте президента Украины Владимира Зеленского.

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"Ожидается, что в ближайшее время Украина получит в рамках программы Covax 300 тыс. доз вакцины AstraZeneca и 117 тыс. доз Pfizer. Вакцинация второй дозой начнется с конца мая, то есть через 12 недель после первой прививки. Именно по такому алгоритму формируется прочный иммунитет", - говорит Зеленский.

Всемирная организация здравоохранения провела совместное исследование с Китаем и обнаружила, что коронавирус может иметь животное происхождение. Версия об утечке из лаборатории маловероятна.

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