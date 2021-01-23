Удачную инъекцию инсулина ввели со второй попытки

23 января в истории: впервые сделали удачную инъекцию инсулина фото: kievvlast.com.ua

23 января 1922 в госпитале канадского города Торонто впервые сделали удачную инъекцию инсулина больному диабетом.

Первым в мире пациентом стал 14-летний Леонард Томпсон.

В начале 1920-х годов большинство ученых считало, что причина диабета кроется в расстройствах работы системы пищеварения, вызванных нарушением функционирования поджелудочной железы. Единственным способом лечения диабета в то время была пищевая диета - исключение из рациона сахара и употребление богатых жир и протеин продуктов могло сохранить жизнь больному в течение года.

Летом 1921 года канадцы Фредерик Бантинг и Чарльз Бест из университета Торонто выделили из тканей собаки, больной диабетом, инсулин, гормон, регулирующий скорость усвоения организмом глюкозы. Через два месяца при поддержке шотландского физиолога Джона Маклеода они начали подготовку к применению инсулина для лечения больных диабетом людей. С помощью канадского биохимика Джеймса Коллипа им удалось выделить чистый инсулин из поджелудочной железы крупного рогатого скота.

С января 1922 года этот инсулин вводили для эксперимента собакам. Опыты были удачны.

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Однако инъекция Леонарду Томпсону дала побочное действие - экстракт оказался недостаточно очищенным, что привело к развитию аллергии. Инъекции для парня прекратили. Следующие 12 дней Коллипом работал в лаборатории над улучшением экстракта, и 23 января 1922 повторно применил его для лечения Леонарда Томпсона. Эффект применения инсулина оказался настолько впечатляющим, что университет Торонто немедленно и безвозмездно предоставил фармацевтическим компаниям лицензию на его изготовление. С 1923 года инсулин применяют для лечения диабета по всему миру, а Бантинг и Маклеод этого же года получили Нобелевскую премию в области медицины.

Сейчас сахарным диабетом болеют около 425 млн людей в мире, из них почти 1,3 млн - в Украине, сообщают в Министерстве здравоохранения.