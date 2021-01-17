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воскресенье, 17 января 2021 14:57

Ученые развеяли главный миф пандемии

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Ученые развеяли главный миф пандемии
Даже при заражении 76% населения коллективный иммунитет не возникает. Фото: pixabay

Ученые развеяли главный миф пандемии - коллективный иммунитет не поможет в борьбе с пандемией. Исследователи утверждают, даже при заражении 76% населения коллективный иммунитет не возникает.

Ранее считалось, что коллективный иммунитет сможет остановить распространение Covid-19. Так как вирус, сталкиваясь с населением, который имеет иммунитет к коронаврирусу, уменьшает количество людей, восприимчивых к инфекции. Но сейчас ученые говорят о том, что вспышки заболеваемости не ослабевают, даже когда в регионе заражено более 76% жителей, сообщает издание Science.

Показатели смертности и заражения оставались на прежнем уровне, даже когда в городе Манаус (Бразилия) были заражены 76% населения. Даже при таком количестве переболевших коллективный иммунитет не развился, говорится в исследовании.

Ученые использовали данные об обнаружении специфических антител к SARS-CoV-2 у участников исследования. Данные корректировались в связи с вероятностью исчезновения антител с течением времени, чтобы рассчитать примерную частоту заболеваемости Covid-19 при 66% зараженных в июне и 76% в октябре в Манаусе.

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На фоне коронавируса в городе в 4,5 раза увеличилась смертность. Несмотря на такую высокую долю инфицированного населения, передача инфекции в Манаусе продолжалась даже при наличии нефармацевтическими вмешательств (маски, перчатки) с эффективным уровнем воспроизведения.

Ученые делают вывод, что порог коллективного иммунитета, доля населения, у которого должен быть иммунитет, чтобы снизить заболеваемость коронавируса, вероятно, будет высоким для SARS-CoV-2. Усугубляется ситуация тем, что со временем иммунитет к болезни ослабевает, происходит повторное заражение, что приводит к новым вспышкам заболевания.

Вакцинироваться от коронавируса нужно будет более одного раза. В Великобритании, которая первой начала проводить вакцинацию, считают, что эта прививка станет такой же регулярной, как прививка от гриппа, ее нужно будет делать ежегодно.

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17
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