Ученые рассказали, как какао влияет на работу мозга

Оказалось, что этот напиток улучшает когнитивные способности. Фото: Pixabay

Ученые из Бирмингемского университета провели исследование влияния какао на работу мозга. Оказалось, этот напиток улучшает когнитивные способности.

Во время исследования участников разделили на две группы. Первой группе предлагали какао-напиток с содержанием флавоноидов (вещество, которое содержится в какао-бобах), другой – плацебо.

После этого добровольцам предложили пройти несколько когнитивных тестов различной сложности. В конце концов, группа людей, которые пили какао, показали на 11% лучшие результаты, чем группа с плацебо.

Ученые предположили, что дело во флавоноидах, которые увеличивают количество кислорода в организме человека. А это положительно влияет на работу мозга.

В то же время важно помнить, что когнитивные способности улучшают только настоящие какао-напитки, которые сделаны из натурального сырья и содержат флавоноиды.

А вот обработанные по несколько раз смеси из какао, сахара и сухого молока, вероятно, содержат гораздо меньшее количество необходимых веществ.

К слову, ученые раскрыли механизм, который останавливает когнитивный спад во время старения. Во время определенного этапа он стимулирует производство новых нейронов, необходимых для памяти и обучения.

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