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суббота, 01 января 2022 23:35

5 продуктов, которые снабжают организм коллагеном

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5 продуктов, которые снабжают организм коллагеном
Эксперты по питанию перечислили 5 продуктов, снабжающих организм человека коллагеном. Фото: Pixabay

Эксперты по питанию перечислили 5 продуктов, снабжающих организм человека коллагеном. Данный белок способствует формированию большей части структурных элементов тела. В нем нуждаются кожа, кости, суставы, мышцы, волосы, ногти.

Коллаген входит в список наиболее популярных пищевых добавок. Есть ли они в продуктах питания. В частности, многие коллагены присутствуют в красном мясе и курице. Во-вторых, вещество есть в рыбе. Третий продукт – это яйца.

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Снабдить организм коллагеном можно, употребляя в пищу фрукты и овощи, продолжили эксперты. Также этого белка много в специальных напитках. Один из них – чай с морским коллагеном.

У вакцинированных людей, все же заболевших коронавирусом формируется суперимунитет.

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