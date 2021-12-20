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Ученые нашли людей с "супериммунитетом" против коронавируса

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Ученые нашли людей с &quot;супериммунитетом&quot; против коронавируса
У людей, заболевших после вакцинации, усиливается иммунитет. Фото: Pexels

У вакцинированных людей, все же заболевших коронавирусом формируется суперимунитет.

Об этом говорится в исследовании ученых с кафедры молекулярной микробиологии и иммунологии и отделения инфекционных болезней Орегонского университета здравоохранения и науки, опубликованном в журнале JAMA.

Заражение вакцинированного человека называется прорывной инфекцией. Вакцинация защищает от тяжелого течения болезни, вызванной SARS-CoV-2, госпитализации и смерти.

"Однако от самого инфицирования уйти уже сложнее. Титр антител, производимых после прививки, постепенно снижается. К тому же вирус продолжает мутировать, появляются новые варианты - типа Delta и Omicron. Они обходят иммунитет вакцинированных и переболевших", - пишут ученые.

Исследователи решили оценить уровни антител после прививки и прорывной инфекции. Использовали живой SARS-CoV-2, чтобы проверить, как его будут нейтрализовать образцы плазмы крови.

Исследовали 26 полностью привитых медработников, у которых впоследствии диагностировали Covid-19. До вакцинации они не болели.

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"Результаты показали существенное повышение уровня гуморального иммунитета после прорывной инфекции, несмотря на преимущественно легкую форму заболевания. Плазма крови переболевших после прививки показала улучшенную перекрестную нейтрализацию, а прорывные инфекции с Delta-штаммом продемонстрировали улучшенную эффективность против Delta по сравнению с "уханьским" вариантом. Это позволяет предположить, что иммунный ответ может быть усилен благодаря разработке бустерных доз с антигенными вставками", - говорится в исследовании.

Ученые программы ZOE COVID Study назвали еще один нетипичный симптом, характерный пока только для нового штамма Omicron. Это - "мозговой туман": расплывчатый термин для описания чувства растерянности, забывчивости, недостатка внимания и ясности разума.

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