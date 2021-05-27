Ученые объяснили, зачем организму нужны продукты брожения

Автор: https://moloko.nethouse.ua/ Молочнокислые бактерии не просто наши сожители, а выполняют функцию иммунитета

Немецкие исследователи выяснили, что молочнокислые бактерии активно участвуют в работе иммунной системы организма.

Почему йогурт или квашеная капуста считаются здоровыми продуктами? Действительно ли полезны бифидобактерии? И в чем их польза? Новое исследование ученых предлагает ответы на эти вопросы.

Ученые уже несколько лет знают о белке HCA3. Он присутствует в организме людей и высших приматов. У других млекопитающих этот рецептор отсутствует. Зачем этот белок нужен, все это время оставалось загадкой.

Команда из Университета Лейпцига в Германии смогла выяснить, что данный белок образует связи с продуктами активности молочнокислых бактерий. Когда эти продукты реагируют с рецептором, организм получает информацию о присутствии бактерий в организме и оповещает об этом иммунную систему.

"Мы убеждены, что этот рецептор участвует в передаче полезных свойств и противовоспалительных эффектов молочнокислых бактерий нашему организму", - сообщает ведущий автор исследования Клавдия Штауберта в научном докладе журнала PLOS Genetics.

Ученые предположили, что исследуемый рецептор появился как мутация рецептора HCA. У млекопитающих он отвечает за регуляцию иммунных функций и поддержание жизнедеятельности клетки независимо от диеты, которой придерживается организм. Но в определенный момент истории, диета наших предков изменилась, в ней стали преобладать ферментированные фрукты и молоко. Поэтому молочнокислые бактерии стали преобладающей микрофлорой в нашем кишечнике, а мутация, которая переводила на них функции иммунной системы получила эволюционное преимущество.

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Таким образом, исследование показало, что молочнокислые бактерии не просто наши сожители, а выполняют функцию иммунитета. Поэтому в нашем рационе обязательно должны присутствовать продукты брожения.

Диетологи посоветовали вариант еды, которую можно употреблять, если пропустили ужин, пишет 7Mednews. По словам специалистов, ложиться спать голодным нельзя ни в коем случае. Для позднего перекуса подойдет горсть орехов, смузи из свежих фруктов, ягод или овощей, нежирные молочные продукты. Например, можно съесть 30 грамм миндаля и выпить стакан кефира.