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четверг, 20 мая 2021 18:00

Варианты полезных перекусов вечером

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Варианты полезных перекусов вечером
Ни в коем случае не следует перекусывать соленой и жирной пищей, которая не только повредит диете, но и грозит сказаться на самочувствии. Фото: pixabay

В обычных хлопотах трудно придерживаться диеты или правильного питания.

Диетологи посоветовали варианты еды, которую можно употреблять, если пропустили ужин, пишет 7Mednews.

По словам специалистов, ложиться спать голодным нельзя ни в коем случае. Для позднего перекуса подойдет горсть орехов, смузи из свежих фруктов, ягод или овощей, нежирные молочные продукты. Например, можно съесть 30 грамм миндаля и выпить стакан кефира.

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За два часа до сна, можно съесть вареную куриную грудку или порцию морепродуктов, кашу из цельных злаков, порцию сыра, вареное яйцо. Но это при условии, что основного ужина не было.

Если скоро надо уже ложиться спать, то можно выпить стакан кефира или немного орехов, свежих фруктов или овощей.

Для поздних перекусов следует запастись в холодильнике малокалорийными фруктами и овощами. Например, яблоки, стебли сельдерея, огурцы.

От сладких фруктов, вроде груш или дыни, перед сном лучше отказаться. Ни в коем случае не следует перекусывать соленой и жирной пищей, которая не только повредит диете, но и грозит сказаться на самочувствии.

Утром часто бывает, что отекает лицо. Есть определенные продукты, которые провоцируют такую ​​проблему. Одним из продуктов, который вызывает отечность, является соль. Ее которую добавляют почти во все блюда. Соль содержится еще и в таких продуктах, как сыр, хлеб, кукурузные хлопья, замороженные овощные смеси и др. Надо читать этикетки продуктов и стараться добавлять меньше соли в блюда.

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