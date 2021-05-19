Продукты, которые вызывают отеки кожи

Одним из продуктов, которий вызывает отеки есть соль, которую добавляют почти во все блюда. Фото: pixabay

Утром часто бывает, что отекает лицо.

Есть определенные продукты, которые провоцируют такую ​​проблему, рассказала диетолог-нутрициолог Мила Микитюк в Instagram.

Одним из продуктов, который вызывает отечность, является соль. Ее которую добавляют почти во все блюда. Соль содержится еще и в таких продуктах, как сыр, хлеб, кукурузные хлопья, замороженные овощные смеси и др. Надо читать этикетки продуктов и стараться добавлять меньше соли в блюда.

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Молочные продукты также опасны, поскольку у большинства взрослых людей не усваиваются, вызывая аллергию или индивидуальную непереносимость. Обычное молоко лучше заменить на растительное.

Сахар, содержащийся в большом количестве в магазинный сладостях, лучше заменить полезными альтернативами.

Хлеб также вызывает отечность из-за клейковины, как и макаронные изделия. Стоит попробовать на несколько недель отказаться от пшеничных продуктов, чтобы понять, в этом ли проблема. А еще лучше заменить хлеб полезными хлебцами.

Помидоры и баклажаны содержат много соланина, что вызывает воспаление и отеки.

Алкоголь задерживает жидкость в организме. Если его пить, то не стоит забывать о том, что нужно употреблять и много воды. Ее количество должно быть пропорционально выпитому алкоголю.

Наука доказала, что семена чиа способствуют похудению, но это не весь позитив, который может принести продукт. Также он усиливает метаболизм. Специалисты из США доказали тот факт, что благодаря ускорению метаболизма, в организме сгорают калории. Также семена чиа управляют холестерином. Повышенное содержание жирных кислот Омега-3 помогает снизить уровень холестерина, уменьшает опасность коронарных болезней сердца.