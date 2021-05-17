Преимущества для организма семян чиа

Семена чиа укрепляет кости, так богато кальцием и марганцем. Фото: pixabay

Наука доказала, что семена чиа способствует похудению, но это не весь позитив, который может принести продукт.

Также он усиливает метаболизм, пишет neboley.com.ua.

Специалисты из США доказали тот факт, что благодаря ускорению метаболизма, в организме сгорают калории. Также семена чиа управляют холестерином. Повышенное содержание жирных кислот Омега-3 помогает снизить уровень холестерина, уменьшает опасность коронарных болезней сердца.

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Продукт снижает уровень сахара в крови также благодаря Омега-3, которые крайне важны для уменьшения показателей глюкозы или сахара в крови. Еще лечит от запоров, поскольку положительно влияет на подвижность кишечника и на улучшение пищеварительных процессов, так как содержит нерастворимые волокна.

Семена чиа укрепляют кости, так как богаты кальцием и марганцем.

Благодаря этому продукту также снижается риск рака молочной железы. Семена - отличный источник альфа-линолевой кислоты, которая защищает от опухолей молочных желез. Кислота способствует подавлению роста злокачественных новообразований.

Одним из популярных сухофруктов, которые делают из винограда, является изюм. Чаще всего их добавляют в каши, выпечку, йогурты и это полезно для организма. В изюме содержится клетчатка, витамины и минералы. Диетологи рекомендуют есть их в меру. Тогда изюм будет способствовать пищеварению, повышать уровень железа и поддерживать прочность костей. Они имеют значительно большую пользу, чем сахар, так как в сушеном винограде остается 80% витаминов, 850 мг калия и 3 мг железа на 100 г продукта.