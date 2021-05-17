Преимущества для организма семян чиа

 
Ексклюзивы
1/5
Клубника подешевеет до 60 грн: каким будет урожай ягод и фруктов в этом году
Клубника подешевеет до 60 грн: каким будет урожай ягод и фруктов в этом году
Просмотров: 297
"Медведчука - на нары. Рабинович - неадекват, Кива - наркоман": неделя в цитатах от Gazeta.ua
"Медведчука - на нары. Рабинович - неадекват, Кива - наркоман": неделя в цитатах от Gazeta.ua
Просмотров: 981
Лучше бы этих ветеранов не было" - как в Киеве выбирали непокоренных
Лучше бы этих ветеранов не было" - как в Киеве выбирали непокоренных
Просмотров: 1530
"Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил" - попрощались с погибшими телевизионщиками
"Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил" - попрощались с погибшими телевизионщиками
1 Просмотров: 4770
Медведчука не посадят - украинцы об аресте кума Путина
Медведчука не посадят - украинцы об аресте кума Путина
1 Просмотров: 882
Зеленский хочет на второй срок - политолог
Зеленский хочет на второй срок - политолог
1 Просмотров: 531
Как спасают сердце - уникальные фото с операционной
Как спасают сердце - уникальные фото с операционной
Просмотров: 729
Сейчас Медведчук унижен, при Порошенко он был на мази - бывший нардеп
Сейчас Медведчук унижен, при Порошенко он был на мази - бывший нардеп
Просмотров: 774
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
Просмотров: 576
Почти лето. Где будет теплее всего - прогноз погоды на неделю
Почти лето. Где будет теплее всего - прогноз погоды на неделю
Просмотров: 792
Фото
Все фото
6
2
5
5
11
Объявили победительницу &quot;Мисс Вселенная-2021&quot;
Объявили победительницу "Мисс Вселенная-2021"
&quot;Как зомби&quot;: пластические хирурги создали образ идеальной женщины
"Как зомби": пластические хирурги создали образ идеальной женщины
Подготовка за $100 тыс. и работа моделью в Китае. Неожиданные факты о победительницах &quot;Мисс Украина Вселенная&quot;
Подготовка за $100 тыс. и работа моделью в Китае. Неожиданные факты о победительницах "Мисс Украина Вселенная"
&quot;Мисс Украина Вселенная&quot; везет 100 кг одежды на конкурс красоты
"Мисс Украина Вселенная" везет 100 кг одежды на конкурс красоты
Кто это? Кардашьян показала себя и сестру до пластики
Кто это? Кардашьян показала себя и сестру до пластики
Видео
Все видео
Увеличить губы без уколов возможно - советы визажистки
Увеличить губы без уколов возможно - советы визажистки
Владелица рекордно длинных волос обрезала их
Владелица рекордно длинных волос обрезала их
Она работает: блогер ошеломил результатом цветной диеты
Она работает: блогер ошеломил результатом цветной диеты
Как создать идеальную талию: 5 действенных упражнений
Как создать идеальную талию: 5 действенных упражнений
Рассказали, чего категорически нельзя делать во время мытья головы
Рассказали, чего категорически нельзя делать во время мытья головы
Интервью
1/5
Клубника подешевеет до 60 грн: каким будет урожай ягод и фруктов в этом году
Клубника подешевеет до 60 грн: каким будет урожай ягод и фруктов в этом году
Просмотров: 288
Коломойский и Фирташ продолжат игру. Остальные олигархи согласятся выйти из политики - эксперт
Коломойский и Фирташ продолжат игру. Остальные олигархи согласятся выйти из политики - эксперт
Просмотров: 936
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
1 Просмотров: 828
За укрывание еврея могли расстрелять и закопать во дворе - историк
За укрывание еврея могли расстрелять и закопать во дворе - историк
Просмотров: 441
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
Просмотров: 576
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
16 мая 2021
Просмотров: 666
Сховок у Леніні
– 20 гривень за книжку – хіба це гроші? – говорить кум Олег. За 12 тисяч гривень купує бібліотеку на 600 книжок. Оголошення знайшов ...
понедельник, 17 мая 2021 13:58

Преимущества для организма семян чиа

  Комментировать
Преимущества для организма семян чиа
Семена чиа укрепляет кости, так богато кальцием и марганцем. Фото: pixabay

Наука доказала, что семена чиа способствует похудению, но это не весь позитив, который может принести продукт.

Также он усиливает метаболизм, пишет neboley.com.ua.

Специалисты из США доказали тот факт, что благодаря ускорению метаболизма, в организме сгорают калории. Также семена чиа управляют холестерином. Повышенное содержание жирных кислот Омега-3 помогает снизить уровень холестерина, уменьшает опасность коронарных болезней сердца.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что есть на завтрак, чтобы не было проблем с сердцем

Продукт снижает уровень сахара в крови также благодаря Омега-3, которые крайне важны для уменьшения показателей глюкозы или сахара в крови. Еще лечит от запоров, поскольку положительно влияет на подвижность кишечника и на улучшение пищеварительных процессов, так как содержит нерастворимые волокна.

Семена чиа укрепляют кости, так как богаты кальцием и марганцем.

Благодаря этому продукту также снижается риск рака молочной железы. Семена - отличный источник альфа-линолевой кислоты, которая защищает от опухолей молочных желез. Кислота способствует подавлению роста злокачественных новообразований.

Одним из популярных сухофруктов, которые делают из винограда, является изюм. Чаще всего их добавляют в каши, выпечку, йогурты и это полезно для организма. В изюме содержится клетчатка, витамины и минералы. Диетологи рекомендуют есть их в меру. Тогда изюм будет способствовать пищеварению, повышать уровень железа и поддерживать прочность костей. Они имеют значительно большую пользу, чем сахар, так как в сушеном винограде остается 80% витаминов, 850 мг калия и 3 мг железа на 100 г продукта.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Преимущества для организма семян чиа». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
мая

Кенгирское восстание подавляли танками

Церкви заставили передавать имущество государству

От повышенного давления страдает треть украинцев

Заявили про бой Владимира Кличко в Москве

Арестовали учителя, который спас 200 детей

Создали пулемет

Под Харьковом началась наступательная операция

Презентовали всемирную паутину WWW

Самое читаемое
Британская модель показала соблазнительные формы в пляжном наряде
Британская модель показала соблазнительные формы в пляжном наряде
4
 Просмотров: 9648
Гороскоп на 17-23 мая: почему эта неделя станет такой удивительной
Гороскоп на 17-23 мая: почему эта неделя станет такой удивительной
 Просмотров: 7011
&quot;Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил&quot; - попрощались с погибшими телевизионщиками
"Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил" - попрощались с погибшими телевизионщиками
22
 1 Просмотров: 4770
Гороскоп на 16 мая: назвали 4 наиболее эгоистичные знаки
Гороскоп на 16 мая: назвали 4 наиболее эгоистичные знаки
 Просмотров: 4518
Гороскоп на 17 мая: какие знаки этот день будет кормить весь год
Гороскоп на 17 мая: какие знаки этот день будет кормить весь год
 Просмотров: 4356
Красота
Регина Тодоренко рассказала, как после родов похудела на 20 кг
Регина Тодоренко рассказала, как после родов похудела на 20 кг Просмотров: 315
Объявили победительницу "Мисс Вселенная-2021"
Объявили победительницу "Мисс Вселенная-2021"
6
 Просмотров: 2160
Увеличить губы без уколов возможно - советы визажистки
Увеличить губы без уколов возможно - советы визажистки
 Просмотров: 180
Когда пилинг не удался: как восстановить кожу после провальной процедуры
Когда пилинг не удался: как восстановить кожу после провальной процедуры Просмотров: 81
Упражнения, чтобы избавиться от второго подбородка
Упражнения, чтобы избавиться от второго подбородка Просмотров: 414
Больше всего комментируют
18
Путин отомстит за кума - экс-генпрокурор
7
Неубедительно: Рябошапка удивился, по которым статьям обвиняют Медведчука
4
В Зеленского готовят большую пресс-конференцию
4
В МИД прокомментировали перспективу вступления Украины в НАТО
2
Какую зарплату готовы платить работодатели - исследование
Голосов: 932
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть