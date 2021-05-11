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вторник, 11 мая 2021 10:43

Что делает с организмом изюм в ежедневном рационе

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Что делает с организмом изюм в ежедневном рационе
В изюме содержится клетчатка, витамины и минералы. Фото: pixabay

Одним из популярных сухофруктов, которые делают из винограда, является изюм.

Чаще всего их добавляют в каши, выпечку, йогурты и это полезно для организма, пишут 24 Новини.

В изюме содержится клетчатка, витамины и минералы. Диетологи рекомендуют есть их в меру. Тогда изюм будет способствовать пищеварению, повышать уровень железа и поддерживать прочность костей. Они имеют значительно большую пользу, чем сахар, так как в сушеном винограде остается 80% витаминов, 850 мг калия и 3 мг железа на 100 г продукта.

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Если регулярно есть изюм, то улучшится пищеварение и не будет возникать запоров. Ведь 1/4 стакана сухофруктов содержит почти 2 г клетчатки, что составляет примерно 7% дневной нормы. Также снизится риск анемии, которая вызывает усталость и слабость.

Также, если есть изюм, то возрастет энергия, потому что он содержит довольно много сахара, даже небольшая горсть помогает повысить энергию перед тяжелым рабочим днем ​​или тренировкой.

Рисков заболеваний сердца при этом меньше. Изюм содержит фитонутриенты, которые выводят свободные радикалы из крови, предотвращая повреждение клеток и обострения болезней сердца.

В то же время есть группа людей, которым не надо употреблять изюм. Среди них больные с диабетом второго типа. Высокий уровень сахара в изюме увеличивает риск гипергликемии - состояния, при котором уровень глюкозы в крови повышается сверх нормы. Если его не лечить, это может привести к серьезным осложнениям.

Некоторые продукты могут негативно повлиять на кожу. Очень важно анализировать рацион, чтобы не было угрей, висипов, сухости и других неприятностей. Не следует злоупотреблять сахаром, фастфудом, трансжирами. Кроме этого, еще одним запретом есть алкогольные напитки. Они нарушают гормональный баланс, из-за чего могут появиться прыщи. Кроме того, спиртное ослабляет иммунную систему, убивая полезные кишечные бактерии. Также алкоголь обезвоживает кожу, поэтому на утро лицо выглядит опухшим.

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