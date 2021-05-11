Что делает с организмом изюм в ежедневном рационе

Одним из популярных сухофруктов, которые делают из винограда, является изюм.
Чаще всего их добавляют в каши, выпечку, йогурты и это полезно для организма, пишут 24 Новини.
В изюме содержится клетчатка, витамины и минералы. Диетологи рекомендуют есть их в меру. Тогда изюм будет способствовать пищеварению, повышать уровень железа и поддерживать прочность костей. Они имеют значительно большую пользу, чем сахар, так как в сушеном винограде остается 80% витаминов, 850 мг калия и 3 мг железа на 100 г продукта.
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Если регулярно есть изюм, то улучшится пищеварение и не будет возникать запоров. Ведь 1/4 стакана сухофруктов содержит почти 2 г клетчатки, что составляет примерно 7% дневной нормы. Также снизится риск анемии, которая вызывает усталость и слабость.
Также, если есть изюм, то возрастет энергия, потому что он содержит довольно много сахара, даже небольшая горсть помогает повысить энергию перед тяжелым рабочим днем или тренировкой.
Рисков заболеваний сердца при этом меньше. Изюм содержит фитонутриенты, которые выводят свободные радикалы из крови, предотвращая повреждение клеток и обострения болезней сердца.
В то же время есть группа людей, которым не надо употреблять изюм. Среди них больные с диабетом второго типа. Высокий уровень сахара в изюме увеличивает риск гипергликемии - состояния, при котором уровень глюкозы в крови повышается сверх нормы. Если его не лечить, это может привести к серьезным осложнениям.
Некоторые продукты могут негативно повлиять на кожу. Очень важно анализировать рацион, чтобы не было угрей, висипов, сухости и других неприятностей. Не следует злоупотреблять сахаром, фастфудом, трансжирами. Кроме этого, еще одним запретом есть алкогольные напитки. Они нарушают гормональный баланс, из-за чего могут появиться прыщи. Кроме того, спиртное ослабляет иммунную систему, убивая полезные кишечные бактерии. Также алкоголь обезвоживает кожу, поэтому на утро лицо выглядит опухшим.
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