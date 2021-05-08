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воскресенье, 09 мая 2021 23:46

Продукты, от которых нужно отказаться, чтобы не навредили коже

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Продукты, от которых нужно отказаться, чтобы не навредили коже
Многие увлекаются сушами, но эта экзотическая пища провоцирует преждевременное старение и сыпь на коже. Фото: pixabay

Некоторые продукты могут негативно повлиять на кожу.

Очень важно анализировать рацион, чтобы не было угрей, висипов, сухости и других неприятностей, пишет "Вона".

Не следует злоупотреблять сахаром, фастфудом, трансжирами. Кроме этого, еще одним запретом есть алкогольные напитки. Они нарушают гормональный баланс, из-за чего могут появиться прыщи. Кроме того, спиртное ослабляет иммунную систему, убивая полезные кишечные бактерии. Также алкоголь обезвоживает кожу, поэтому на утро лицо выглядит опухшим.

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Многие увлекаются сушами, но эта экзотическая пища провоцирует преждевременное старение и сыпь на коже. В роллах содержится много соли, которая вредит здоровью, вызывает обезвоживание и тусклый вид кожи. Соленая пища заставляет клетки удерживать жидкость и вызывает отечность на лице. В общем, рис - продукт с высоким гликемическим индексом. Он отводит жидкость и ухудшает кровообращение эпидермиса, из-за чего возникает сухость дермы и раннее старение.

Молочные продукты также вредят коже. Коровье молоко например, имеет в составе гормон роста, который активирует функции сальных желез. Кожа становится жирной и склонной к прыщам.

Переработанное мясо, например, ветчина, вяленое мясо, колбасы также вредны. Вызывают отечность, портят цвет кожи и провоцируют акне. В обработанном мясе есть избыток натрия, который вызывает отеки. Эти продукты имеют в составе нитриты, которые разрушают коллаген и эластин в дерме.

Соки для кожи имеют негативное влияние. Содержат столько же вредного сахара, как и газированная вода. Сахар расщепляет коллаген в дерме, поэтому кожа теряет упругость. Кроме того, в соках мало клетчатки, поэтому они не обогащают кожу нужными веществами. Специалисты рекомендуют заменить их смузи, чтобы обеспечить организм необходимыми микроэлементами и витаминами.

Первый в списке плохих для кожи продуктов - сахар. Глюкоза - основной элемент распада сахара и участник процесса гликации, то есть повреждения и склеивания нитей коллагена и эластина в дерме. Первоначально надо отказаться от сладкой газировки, так как углекислый газ усиливает негативное влияние сахара. Его лучше вообще исключить из рациона и добавить полезные заменители.

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