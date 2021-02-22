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понедельник, 22 февраля 2021 19:56

Ученые назвали напитки, которые повышают давление

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Ученые назвали напитки, которые повышают давление

Высокое артериальное давление может вызвать повреждение внутренних стенок артерий и образование бляшек. Это, в свою очередь, приводит к повышенному риску развития сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые выяснили, что артериальное давление могут повышать любимые многими популярные напитки.

Согласно исследованию клиники Мейо, артериальное давление повышают энергетические напитки. В эксперименте приняли участие 25 здоровых людей со средним возрастом 29 лет. Исследователи взяли образцы крови от испытуемых и измерили их артериальное давление через 30 минут после того, как участники закончили пить Энергетик. Выяснилось, что он вызвал повышение систолического артериального давления на 6,2% и повышение диастолического давления на 6,8%.

Негативно на артериальное давление влияет и кофеин. Однако это индивидуально для каждого человека. "Чтобы узнать, может ли кофеин повысить артериальное давление, проверьте его перед тем, как пить, и еще раз через 30-120 минут после этого", - советует доктор Шелдон Шепс из Клиники Майо. Если кровяное давление повышается примерно на 5-10 пунктов, то нужно ограничить употребление кофеина.

Также нужно быть осторожными с газированными напитками и сладкими коктейлями. Многие из них содержат кофеин, но, кроме этого, они очень калорийны. Частое употребление таких напитков приводит к увеличению веса, что, в свою очередь, повышает риск гипертонии.

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Повысить артериальное давление может и алкоголь. Нечастое употребление спиртного оказывает на давление только временное влияние. Однако, если пить алкоголь регулярно, это приводит к хроническому повышению показателей, рассказала кардиолог Франсиско Лопес-Хименес.

Швейцарские исследователи обнаружили, что потребление кофе может ухудшить способность человека к обработке информации, пишет Daily Mail. Регулярное употребление кофеина уменьшает объем серого вещества в мозге.

lhealth.info
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