Ученые назвали 5 причин ранней седины

Появление первого седого волоска должно заставить обратить внимание на состояние своего здоровья. ФОТО: scarymommy.com

Причины поседения кроются вовсе не в возрасте. Первый седой волос может появиться и в 20 лет, тогда как в некоторых и в 60 нет даже намека на седину.

Ученые говорят, что привести к преждевременному поседению способны 5 проблем. Вовремя обнаружив их, обесцвечивания волос можно избежать. Пишет mnn.com.

1. Дефицит витаминов или эндокринные проблемы.

Как говорят ученые, ранняя седина нередко является симптомом нехватки в организме кальция, железа, а также витаминов В12 и D3. Восстановив запас этих веществ, можно вернуть волосам их естественный цвет.

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Потенциальной причиной возникновения ранней седины ученые называют также нарушения работы щитовидной железы и гипофиза. Поэтому людям, которые преждевременно поседели, специалисты советуют пройти консультацию у эндокринолога.

2. Активное окисление.

Волосяные фолликулы способны образовывать небольшое количество перекиси водорода, который, как известно, обесцвечивает волосы. При нормальных условиях параллельно в организме вырабатывается вещество, которое нейтрализует действие перекиси. Однако в случаях, когда этот процесс нарушается, развивается так называемый окислительный стресс — состояние, при котором клетки, отвечающие за пигментацию волос, окончательно повреждаются.

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3. Сбой в иммунной системе.

Результаты недавнего исследования показали, что на фоне ослабленного иммунитета клетки, отвечающие за окраску волоса в тот или иной цвет, могут прекратить выполнять свою функцию. Причина в том, что когда тело атакует болезнетворный микроорганизм, иммунная система направляет все свои силы на то, чтобы его уничтожить. Если ей не помочь, то как следствие, в работе клеток, отвечающих за пигментацию волосяного покрова, происходит сбой, и волосы внезапно начинают седеть.

4. Сердечно-сосудистые заболевания.

Ученые провели исследование, к участию в котором пригласили только мужчин. Оказалось, что те представители мужского пола, у которых были седые волосы, имели повышенный риск развития сердечно-сосудистых патологий, в частности атеросклероза.

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5. Курение.

Исследователи обнаружили, что у курильщиков риск преждевременного поседения в 2,5 раза выше, чем у тех, кто не имеет этой пагубной привычки. Кроме того, выяснилось, что химические вещества, содержащиеся в сигаретах, вызывают не только обесцвечивание, но и разрушение волос, что со временем приводит к облысению.

Ранее врачи предупредили о патологии: болезни, развитие которых когда-то угрожало только людям старше 40 лет, сейчас сильно "помолодели". Опасаться их стоит даже 20-летним.