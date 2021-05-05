Ученые доказали положительное влияние локдауна на психическое здоровье

 
Ексклюзивы
1/5
"Кто-то плакал, кто-то кричал" - семья с 13 детьми спит в разрушенном доме
"Кто-то плакал, кто-то кричал" - семья с 13 детьми спит в разрушенном доме
Просмотров: 108
Смогут ли украинцы ездить за границу без Covid-паспортов
Смогут ли украинцы ездить за границу без Covid-паспортов
Просмотров: 162
Почему друг Ахметова заявил о новой партии
Почему друг Ахметова заявил о новой партии
Просмотров: 414
Сталин виноват в начале Второй мировой наравне с Гитлером - историк
Сталин виноват в начале Второй мировой наравне с Гитлером - историк
Просмотров: 342
Зеленский мог бы сделать гораздо больше. Мешают "дорогие друзья" - дипломат
Зеленский мог бы сделать гораздо больше. Мешают "дорогие друзья" - дипломат
Просмотров: 432
Многие офицеры в отставке помнят о присяге и говорят "будем защищать" - волонтер
Многие офицеры в отставке помнят о присяге и говорят "будем защищать" - волонтер
Просмотров: 2385
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1134
Массово, но без фанатизма. Как в субботу паски святили
Массово, но без фанатизма. Как в субботу паски святили
Просмотров: 1170
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 783
Тарифы, субсидия и прописка: какие изменения подготовил украинцам май
Тарифы, субсидия и прописка: какие изменения подготовил украинцам май
2 Просмотров: 1503
Фото
Все фото
3
5
4
6
4
Более 60% украинцев хотят вакцинироваться от Covid-19 - опрос
Более 60% украинцев хотят вакцинироваться от Covid-19 - опрос
Карантин: Тимошенко без маски трогала за руки пенсионеров
Карантин: Тимошенко без маски трогала за руки пенсионеров
Украина заняла пятое место в Европе по смертности от Covid-19
Украина заняла пятое место в Европе по смертности от Covid-19
Назвали продукты, которые можно употреблять по истечении срока годности
Назвали продукты, которые можно употреблять по истечении срока годности
В Украину прибыла первая партия Covid-вакцины Pfizer
В Украину прибыла первая партия Covid-вакцины Pfizer
Видео
Все видео
Локдаун не для всех: "слуги народа" катаются на джипах в рестораны
Локдаун не для всех: "слуги народа" катаются на джипах в рестораны
"Они не дышат" - показали кадры из детского отделения Covid-больницы
"Они не дышат" - показали кадры из детского отделения Covid-больницы
Мать 14 детей поборола Covid, имея 90% поражения легких
Мать 14 детей поборола Covid, имея 90% поражения легких
Врачи часто назначают неправильные лекарства против коронавируса
Врачи часто назначают неправильные лекарства против коронавируса
"Время потеряно" - ученый прогнозирует волну болезни с десятками тысяч случаев в день
"Время потеряно" - ученый прогнозирует волну болезни с десятками тысяч случаев в день
Интервью
1/5
Смогут ли украинцы ездить за границу без Covid-паспортов
Смогут ли украинцы ездить за границу без Covid-паспортов
Просмотров: 162
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1134
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 783
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 459
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 2304
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
05 мая 2021
Просмотров: 45
Побалакаємо
– Люди живут от зарплаты до зарплаты, а я – от аренды до аренды, – каже Оксана, моя нова манікюрниця з Донецька. Сім років ...
среда, 05 мая 2021 16:23

Ученые доказали положительное влияние локдауна на психическое здоровье

  Комментировать
Ученые доказали положительное влияние локдауна на психическое здоровье
Отказ от рутины сделал депрессию более управляемой. Фото: pixabay.com

Изоляция на карантине улучшила психическое здоровье людей. Несмотря на начальное снижение уровня счастья до карантина в марте 2020 года, в последние несколько недель апреля 2021-го уровень тревожности снизился и среди людей с имеющимися психическими расстройствами и без них.

У некоторых пациентов отказ от рутины сделал депрессию более управляемой, говорится в исследовании, проведенном Университетом Эксетера и Королевским колледжем Лондона. Ученые опросили более 74 тыс. человек и обнаружили, что одиночество было ключевым фактором, связанным с ухудшением симптомов депрессии и тревоги, передает Daily Mail.

"Депрессия может заставить нас чувствовать себя одинокими. Когда люди вокруг нас выходят и веселятся, это может ухудшить ситуацию. В условиях изоляции мы все оказались в равном положении. Можно сказать, появилась вразумительная причина, по которой мы могли чувствовать себя подавленными. Именно это принесло облегчение тем, кто боролся с депрессией в нормальные времена", – пояснила психолог Элен Турони.

Исследование, посвященное тем, кто впервые обращался за психиатрической помощью, продемонстрировало, что показатели депрессии во время первой изоляции снизились на 43%, а тревожности – на 48% по сравнению с аналогичными периодами за предыдущие 10 лет.

"Для некоторых людей отсутствие контакта означает, что они не испытывают стресса и не подвергаются воздействию определенных аспектов повседневной жизни. В состоянии депрессии любой контакт с людьми может вызвать стресс. В условиях изоляции это можно отфильтровать, поэтому с симптомами легче справиться", – рассказала психиатр-консультант Наташа Биджлани.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Четыре лайфхака, чтобы побороть прокрастинацию

Эксперты утверждают, что депрессия и бессонница на уровне клеток мозга имеют прямую связь. В исследовании этой гипотезы приняли участие 10 тыс. человек, которые имели депрессию. Специалисты обнаружили, что у них есть тесная взаимосвязь между зонами мозга, которые отвечают за кратковременную память и формирование сознания, а также корой, что принимает активное участие в создании эмоционального фона.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ученые доказали положительное влияние локдауна на психическое здоровье». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
мая

Семилетняя девочка стала профессиональной акушеркой

Самое читаемое
Оливия Калпо похвасталась соблазнительными прелестями на Мальдивах
Оливия Калпо похвасталась соблазнительными прелестями на Мальдивах
6
 Просмотров: 20772
Насти Каменских - 34. Самые горячие фото певицы
Насти Каменских - 34. Самые горячие фото певицы
10
 Просмотров: 17658
Экс- &quot;виагра&quot; полностью обнажилась на пляже
Экс- "виагра" полностью обнажилась на пляже
 Просмотров: 14886
Наиболее благоприятный день недели, чтобы заниматься сексом
Наиболее благоприятный день недели, чтобы заниматься сексом Просмотров: 12888
Зеленский возмутил фразой о СССР
Зеленский возмутил фразой о СССР 13 Просмотров: 6381
Здоровье
Назвали привычки, которые разрушают желудок
Назвали привычки, которые разрушают желудок Просмотров: 63
Длительное сидение на одном месте опаснее курения - ученые
Длительное сидение на одном месте опаснее курения - ученые Просмотров: 117
Смогут ли украинцы ездить за границу без Covid-паспортов
Смогут ли украинцы ездить за границу без Covid-паспортов
 Просмотров: 162
Медики объяснили, как быстро похудеть после 40 лет
Медики объяснили, как быстро похудеть после 40 лет Просмотров: 378
Медики рассказали о способе остановить старение
Медики рассказали о способе остановить старение Просмотров: 360
Больше всего комментируют
26
Чауса по указанию ОПУ в ближайшие дни задержат на границе, делая вид, что никакого вывоза в Украину не было - Арьев
13
Зеленский возмутил фразой о СССР
2
Решения международных судов нам нужны для ужесточения санкций против Росії - правозащитница
1
Чем полезна черемша и что из нее приготовить
1
Зеленский недоволен распределением Covid-вакцин в мире
Голосов: 743
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть