Ученые доказали положительное влияние локдауна на психическое здоровье

Отказ от рутины сделал депрессию более управляемой. Фото: pixabay.com

Изоляция на карантине улучшила психическое здоровье людей. Несмотря на начальное снижение уровня счастья до карантина в марте 2020 года, в последние несколько недель апреля 2021-го уровень тревожности снизился и среди людей с имеющимися психическими расстройствами и без них.

У некоторых пациентов отказ от рутины сделал депрессию более управляемой, говорится в исследовании, проведенном Университетом Эксетера и Королевским колледжем Лондона. Ученые опросили более 74 тыс. человек и обнаружили, что одиночество было ключевым фактором, связанным с ухудшением симптомов депрессии и тревоги, передает Daily Mail.

"Депрессия может заставить нас чувствовать себя одинокими. Когда люди вокруг нас выходят и веселятся, это может ухудшить ситуацию. В условиях изоляции мы все оказались в равном положении. Можно сказать, появилась вразумительная причина, по которой мы могли чувствовать себя подавленными. Именно это принесло облегчение тем, кто боролся с депрессией в нормальные времена", – пояснила психолог Элен Турони.

Исследование, посвященное тем, кто впервые обращался за психиатрической помощью, продемонстрировало, что показатели депрессии во время первой изоляции снизились на 43%, а тревожности – на 48% по сравнению с аналогичными периодами за предыдущие 10 лет.

"Для некоторых людей отсутствие контакта означает, что они не испытывают стресса и не подвергаются воздействию определенных аспектов повседневной жизни. В состоянии депрессии любой контакт с людьми может вызвать стресс. В условиях изоляции это можно отфильтровать, поэтому с симптомами легче справиться", – рассказала психиатр-консультант Наташа Биджлани.

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Эксперты утверждают, что депрессия и бессонница на уровне клеток мозга имеют прямую связь. В исследовании этой гипотезы приняли участие 10 тыс. человек, которые имели депрессию. Специалисты обнаружили, что у них есть тесная взаимосвязь между зонами мозга, которые отвечают за кратковременную память и формирование сознания, а также корой, что принимает активное участие в создании эмоционального фона.