Топ-9 полезных привычек, чтобы иметь плоский живот

Как уменьшить объем живота дома. Фото: из открытых источников

Сделать живот плоским могут не только тренировки, но и простые повседневные занятия. Несколько уменьшить объемы можно и без тренировок.

Уменьшить сантиметры в талии помогут 9 несложных правил, которые стоит делать привычными на каждый день.

1. Следите за осанкой

Мышцы имеют память и если вы будете следить за тем, чтобы спина была ровной, а живот немного втянут - через неделю талия станет тоньше, а живот - более плоским.

2. Вода всему голова

При малейших признаках обезвоживания организм паникует и задерживает влагу в животе. Стакан воды в час поможет вашему организму оставаться в тонусе.

3. Посещайте дамскую комнату

Следите за частотой посещения туалета. Чтобы быть уверенной, что организм не накапливает токсины и своевременно выводит их, убедитесь, что вы ходите в туалет "по-маленькому" 7 и более раз в течение дня. При этом с более серьезным вопросом - минимум раз в сутки.

4. Жуйте активнее

Чем тщательнее вы жуете, тем меньше места занимает еда в пищеварительном тракте, тем легче ее переварить, тем меньше растягивается желудок, тем быстрее вы насыщается и становитесь стройнее.

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5. Используйте пробиотики

Часто живот кажется больше, чем есть, через метеоризм. 50 г пробиотика в сутки исправят ситуацию, и вы через день заметите, что живот уменьшился.

6. Много ходите пешком

30 мин подряд в день - минимум, который нужно вам для достижения эффекта. Во время ходьбы надо держать спину прямой и втягивать живот.

7. Откажитесь от жвачки

Пока вы увлеченно жуете жевательную резинку, то незаметно для себя глотаете воздух. Из желудка оно перемещается в кишечник и надувает вам живот.

8. Следите за гормонами

Небольшое повышение уровня эстрогена - женского гормона, который провоцирует накопление жира в области живота - способно существенно испортить фигуру. Но уровень эстрогена будет в норме, если в организме достаточно кальция и витаминов группы В. Для этого стоит сдать анализы, чтобы знать полную картину.

9. Необходимо полежать

20 мин в день посвятите ленивой гимнастике: ложитесь на спину, ноги расположите выше уровня туловища, под поясницу положите валик из полотенца и дайте животу упасть. Как и в первом пункте - здесь срабатывает мышечная память. Японцы считают подобную упражнение залогом стройной фигуры. Вам необходимо просто лежать, ничего никуда не втягивая, полностью расслабившись.