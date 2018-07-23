Шведки обвинили в беременности мобильное приложение

37 шведок сделали аборт после того, как доверились мобильном приложении. Фото: sostav.ua

Жительницы Швеции пожаловались на мобильное приложение Natural Cycles, которое должно предостерегать от нежелательной беременности.

Но в итоге стал ее причиной, сообщает The Guardian.

Natural Cycles активно рекламировали в Европе, им пользуются более 700 тыс. пользователей из 200 стран. Приложение разработали доктор Элина Бергланд и ее муж Рауль Швартзл. Их программа получила сертификат средства контрацепции в ЕС, после чего попала в открытый доступ.

Пользователи должны приобрести специальный градусник и измерять им температуру тела. На основе этой информации программа отслеживала менструальные циклы. Когда вероятность забеременеть равна нулю, - сообщала об этом женщине.

Но 37 пациенток из 668, которые сделали аборт в одной из главных клиник Швеции с сентября по декабрь 2017 года, обвинили в беременности именно мобильное приложение.

Власти Швеции начала проверку. Представители Natural Cycles подтвердили, что количество нежелательных беременностей, которые могли произойти из приложения, примерно равно числу шведок, которые его использовали.

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Бет Бэмфорд, 21 год, из английского города Сток-он-Трент родила двойню, не зная о своей беременности. Женщина говорит, что к моменту рождения не подозревала, что беременна. Думала, что просто немного поправилась.