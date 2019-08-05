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понедельник, 05 августа 2019 08:54

Супрун разрушила миф о пальмовом масле

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Супрун разрушила миф о пальмовом масле
Пальмовое масло не вызывает развитие онкологических заболеваний. Фото: 24tv.ua

Применение пальмового масла, которое входит в состав многих продуктов питания, не вызывает развитие онкологических заболеваний.

"Оно точно не является ядом, от которого онкология развивается через 2 недели, но все же стоит разбираться. В пальмовом масле много пальмитиновой жирной кислоты, а ее избыток может вызвать рак. Но такой кислоты значительно больше в сливочном масле" , - написала в Facebook в. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Пальмовое масло может увеличивать риск сердечно-сосудистых заболеваний, поскольку в нем много насыщенных жирных кислот. Наиболее опасны дешевые сладости, низкокачественные сыры с пальмовым маслом в составе, а также блюда, приготовленные во фритюре.

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"И мы снова повторяем главный тезис: вред здоровью кроется в длительном потреблении продуктов с большим содержанием жиров (или жиров и сахаров одновременно), будь то фритюр на пальмовом масле или мороженое на сливочном масле", - говорит Супрун.

Чиновница отметила, что это вещество в детской смеси также не несет опасности. Но грудное молоко и прикорм младенца нормальной едой - лучше.

Пальмовое масло добывается из мякоти масличной пальмы. Существует более дорогое и полезное масло из семян этого дерева, но в наших продуктах оно не используется. Масло из мякоти дерева недорогое, имеет сливочный приятный вкус и аромат, поэтому для кондитерских изделий (и не только) оно подходит отлично.

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Дата
05
августа

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