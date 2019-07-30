Посты Супрун о здоровье собрали на специальном сайте

Фото: из открытых источников

Все сообщения со страницы в. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун в Facebook собрали на отдельном сайте. Это упростило доступ к старым постов.

Сайт доступен по ссылке Suprun.doctor.

"Нас часто просят написать пост о том, что мы уже писали. Для того, чтобы находить информацию было удобнее - мы создали сайт, где собраны и обновляются все наши сообщения с фейсбуке. С удобным поиском. Запоминайте, сохраняйте и пользуйтесь", - написала Супрун в сети.

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Сейчас на сайте есть четыре раздела: здоровье, трансформация, мифы и культура. также здесь представлена ​​подробная информация о самой Ульяну Супрун и добавлены фотографии ее дипломов.

В Украине начался месяц прививок против дифтерии и столбняка. Супрун подчеркнула, что вакцинация является единственным способом уберечься от заболевания и его осложнений. Последние в 3% случаев приводят к смерти.