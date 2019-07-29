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понедельник, 29 июля 2019 12:33

Супрун призывает вакцинироваться от дифтерии и столбняка

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Супрун призывает вакцинироваться от дифтерии и столбняка
Взрослые должны каждые 10 лет проходить повторную вакцинацию против дифтерии и столбняка. ФОТО: slavdelo.dn.ua

В Украине начался месяц прививок против дифтерии и столбняка.

Об этом объявила во время брифинга исполнительница обязанностей министра здравоохранения Ульяна Супрун. Сообщает hromadske.

"Уровень вакцинации в Украине против дифтерии низкий. Когда мы с командой пришли работать в Министерство здравоохранения, вакцинированных было 21%, сейчас — 65%, а нам нужно, чтобы было 95%. Мы начинаем месяц прививок против дифтерии для взрослых", — отметила глава Минздрава.

Супрун подчеркнула, что вакцинация является единственным способом уберечься от заболевания и его осложнений. Последние в 3% случаев приводят к смерти.

Среди участников брифинга был и генеральный директор Центра общественного здоровья Минздрава Украины Владимир Курпита. По его словам, для взрослых украинцев есть более 3 млн доз вакцины против дифтерии и столбняка. Получить прививку желающие могут в центрах первичной медико-санитарной помощи и у врачей-ФЛП.

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Дифтерия — это острое инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Оно вызывает воспаление слизистых оболочек ротоглотки и общую интоксикацию. Постепенно поражает сердечно-сосудистую и нервную системы.

Столбняк также относится к группе острых инфекционных болезней. Однако передается он не от человека к человеку, а путем попадания грязи в рану, вследствие травмирования зараженным предметом или укусов животных. Столбняк поражает нервную систему. Проявляется сильными судорогами. Смертность от этой инфекции достигает 70%.

Единственный способ защититься от дифтерии и столбняка — прививка. Дети должны получать ее в 2, 4, 6, 18 месяцев, 6 и 16 лет. Взрослые — каждые 10 лет.

hromadske.ua
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