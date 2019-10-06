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воскресенье, 06 октября 2019 18:10

Супрун посоветовала, где брать витамины осенью, и составила полезное меню для украинцев

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Супрун посоветовала, где брать витамины осенью, и составила полезное меню для украинцев
Что полезного приготовить осенью? Фото: из открытых источников

Осень - золотая пора продажи безрецептурных препаратов, якобы должны укрепить иммунитет, наполнить витаминами и предотвратить инфекционные болезни. Призываем вас не покупать мультивитамины, а улучшить здоровье продуктами, дарит осенний урожай.

Пишет Ульяна Супрун в Facebook.

➡️ Провитамин А

Витамин А у животной пищи, а растения содержат провитамин А. Он может накапливаться в организме и не быть токсичным, в отличие от высоких доз витамина А. Витамин А и его производные действительно вовлечены в иммунный ответ. Чтобы не было нехватки витамина А ешьте тыкву, морковь и облепиху. Помните, что для усвоения этого провитамина нужны жиры и термическая обработка, поэтому тыквенный суп со сметаной - лучшее осеннее решение.

➡️ Витамин Е

Витамина Е много в подсолнечном масле, грецких орехах и семенах. Выбирайте сиродавлену масло, и не жарьте на ней. Лучше добавьте ее в печеного картофеля. По защите кожи от повреждения дымом и выхлопными газами, то следует выбирать кремы с витамином Е (токоферол).

➡️ Витамин D

Этот жирорастворимый витамин нужен для правильного обмена кальция, здоровье кишечника и адекватной работы иммунной системы. Мы потребляем витамин D в яйцах, печени и жирной рыбе, а также создаем его сами с холестерина.

➡️Витамин С

Лучшими осенними источниками витамина С являются облепиха, красный сладкий и острый перцы и брокколи, приготовленная в пароварке. На облепиху обратите особое внимание. В 100 г облепихи в 15 раз больше витамина С, чем в апельсинах, а также высокое содержание цинка, магния, железа, и практически все витамины. Сделайте сейчас пюре с ягод облепихи и порционно заморозьте, чтобы всю зиму пить горячий душистый оранжевый витаминный напиток.

➡️ Фолиевая кислота

Чтобы получить нужную дозу фолиевой кислоты ешьте шпинат и брокколи. Пик их урожая приходится как раз на октябрь. Другими нутрициологичнимы прелестями брокколи является высокое содержание витаминов К и С, железа, магния и калия. Стоит готовить капусту в пароварке, микроволновке или делать из нее суп. Если же ее просто отваривать в воде, то все полезное, что в ней есть, останется в воде.

➡️ Витамин В1

Есть в печеном картофеле в мундире, тыкве, кукурузной крупе (то есть банош) и пшене. Украинским фермерам и владельцам огородов стоит внимательно посмотреть в сторону сои, ведь ее ростки и молодые бобы (едамаме) имеют высокое содержание витамина В1.

➡️ Витамин В2

В2 осенью лучше всего искать в белых грибах и шпинате.

➡️ Витамин В6

Лучше всего его искать в говядине и куриной печени и яйцах. А среди растений им наиболее богатый нут, или турецкий горох, из которого делают хумус и фалафель. Сухой нут недорого стоит, и действительно ценным источником витаминов, клетчатки и аминокислот.

➡️ Витамин В12

Высокое содержание В12 в печени, сердце, а также мясе и твороге. Если вы - веганы или вегетарианцы, то контролируйте содержание гомоцистеина и В12 в крови, и принимайте при необходимости добавки.

Сбалансированное разнообразное питание поможет получать все необходимые макро- и микронутриенты и поддерживать здоровье кишечника достаточным потреблением клетчатки. Последний никогда не выйдет достичь одними таблетками - для этого нужно есть правильную пищу.

Поэтому вот вам приблизительное меню:

▪️ Тыквенный суп с куриной печенью, посыпанный тыквенными семечками. Провитамины А, витамины D, Е, В6, В12, омега-3 жирные кислоты, цинк.

▪️ Суп с брокколи, пшена и шпината со сливками: витамин С, D, В1, В2, В9 (фолиевая кислота), В12, медь.

▪️ Хумус с базиликом, на подсолнечном масле витамины В6, В9, Е, железо, кальций, омега-3 и омега-6 жирные кислоты, аминокислота триптофан.

▪️ Банош со сметаной и белыми грибами: о-витамин А, витамины D, B2, цинк, селен, аминокислоты.

▪️ Печеный картофель с маслом, салом и квашеной капустой: калий, В1, С, витамин Е, клетчатка, омега-3 и омега-6 жирные кислоты, пробиотики.

▪️ К чаю из облепихи берите грецкие орехи, а для успокоения нервов грызите подсолнечные и тыквенные семечки, а не печивко.

Сердечно-сосудистые болезни можно предотвратить. Поэтому важно, чтобы каждый из нас помнил, что образ жизни, регулярные визиты к семейному врачу и осведомленность о болезнях сосудов и сердца - важнейший защита от них

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