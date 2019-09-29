Супрун посоветовала, что нужно для здоровья сердца

80% преждевременных инфарктов и инсультов можно предотвратить с помощью здорового образа жизни. Фото: https://www.facebook.com/strazhesko/

Сегодня отмечают День сердца. Сердечно-сосудистые заболевания - одна из самых распространенных причин смерти в мире и Украине. Также они влияют на качество и продолжительность жизни людей.

По данным ВОЗ, 17,9 миллиона человек умерли от болезней сердца и сосудов в 2016 году. Это около 30% от всех смертей в мире. Из них 85% произошли в результате сердечного приступа и инсульта.

"Сердечно-сосудистые болезни можно предотвратить. Поэтому важно, чтобы каждый из нас помнил, что образ жизни, регулярные визиты к семейному врачу и осведомленность о болезнях сосудов и сердца - важнейший защита от них", - написала в Facebook бывшая и. о министра здравоохранения Ульяна Супрун.

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80% преждевременных инфарктов и инсультов можно предотвратить с помощью здорового образа жизни, своевременного обращения к врачу. Среди факторов, которые увеличивают риски появления болезней сердца: избыточный вес, недостаток физической активности, курение, алкоголь, неполноценное питание, стресс и высокое давление.

Важно также уметь распознавать симптомы болезней. Знать как действовать. Во время инсульта или сердечного приступа каждая минута важна. Чем быстрее человек получит необходимую помощь, тем выше шансы на быструю реабилитацию и сохранение надлежащего качества жизни.

Пациенты с хроническими сердечно-сосудистыми болезнями в Украине могут получить необходимые лекарства бесплатно или дешевле по программе "Доступные лекарства". Для этого необходимо получить электронный рецепт у врача.