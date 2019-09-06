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пятница, 06 сентября 2019 09:08

Супрун нашла быстрый способ узаконить медицинский каннабис

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Супрун нашла быстрый способ узаконить медицинский каннабис
Ульяна Супрун рассказала способ узаконить медицинские наркотики. Фото: podrobnosti.ua

Бывшая руководительница Мигздрава Ульяна Супрун заявила, что для легализации медицинского каннабиса не требуется специальный законопроект. Достаточно Кабмину одобрить перенос каннабиса из категории запрещенных веществ в категорию веществ с ограниченным обращением.

"Это означает, что производство и распространение лекарств из каннабиса станут возможными в Украине. Но они будут строго контролироваться", - написала Супрун в Facebook.

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По мнению Супрун, разработка нового законопроекта - это потерянное время для пациентов, нуждающихся в таких препаратах. А проект постановления Кабмина имеет все необходимые согласования.

Легализация в Украине марихуаны (каннабиса) в медицинских целях будет предусматривать, что доступ к ней будут иметь только тяжело больные люди под жестким контролем врачей и правоохранителей.

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