Супрун нашла быстрый способ узаконить медицинский каннабис

Ульяна Супрун рассказала способ узаконить медицинские наркотики. Фото: podrobnosti.ua

Бывшая руководительница Мигздрава Ульяна Супрун заявила, что для легализации медицинского каннабиса не требуется специальный законопроект. Достаточно Кабмину одобрить перенос каннабиса из категории запрещенных веществ в категорию веществ с ограниченным обращением.

"Это означает, что производство и распространение лекарств из каннабиса станут возможными в Украине. Но они будут строго контролироваться", - написала Супрун в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Интернет кишит информацией", - рассказали о ситуации с наркотиками в Украине

По мнению Супрун, разработка нового законопроекта - это потерянное время для пациентов, нуждающихся в таких препаратах. А проект постановления Кабмина имеет все необходимые согласования.

Легализация в Украине марихуаны (каннабиса) в медицинских целях будет предусматривать, что доступ к ней будут иметь только тяжело больные люди под жестким контролем врачей и правоохранителей.