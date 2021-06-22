Стоматолог объяснила, почему опасно есть грязные фрукты

 
Ексклюзивы
1/5
Курс мог бы быть 26 грн: сколько будет стоить доллар летом
Курс мог бы быть 26 грн: сколько будет стоить доллар летом
Просмотров: 333
Муж изменил жене, два дня дома не был. Прибежал за букетом: какие цветы покупают украинцы
Муж изменил жене, два дня дома не был. Прибежал за букетом: какие цветы покупают украинцы
Просмотров: 900
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Просмотров: 846
Украинцы готовы платить за вакцину. Назвали сумму
Украинцы готовы платить за вакцину. Назвали сумму
Просмотров: 1467
Как живется рыбакам у моря, которого больше нет - большой репортаж "Країни"
Как живется рыбакам у моря, которого больше нет - большой репортаж "Країни"
Просмотров: 2466
Кличко и Порошенко смотрели футбол, а Рудик гуляла по набережной: чем политики удивляли на неделе
Кличко и Порошенко смотрели футбол, а Рудик гуляла по набережной: чем политики удивляли на неделе
Просмотров: 3501
"С днем ​​рождения, Катя" - под МВД общественность в очередной раз напомнила о деле Гандзюк
"С днем ​​рождения, Катя" - под МВД общественность в очередной раз напомнила о деле Гандзюк
Просмотров: 216
Востоку и югу не повезет: синоптики жали жаркий прогноз на неделю
Востоку и югу не повезет: синоптики жали жаркий прогноз на неделю
Просмотров: 999
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Просмотров: 900
Горсовет использует манипуляции для названия проспекта именем советского идола
Горсовет использует манипуляции для названия проспекта именем советского идола
1 Просмотров: 360
Фото
Все фото
3
6
8
6
22
Как записаться на коллективную прививку вакциной Pfizer
Как записаться на коллективную прививку вакциной Pfizer
День медика: как поздравить
День медика: как поздравить
День медика: открыли памятник погибшим от Covid-19 врачам
День медика: открыли памятник погибшим от Covid-19 врачам
В Украине отметили День памяти детей, умерших от рака
В Украине отметили День памяти детей, умерших от рака
&quot;Бабе в селе весь город вскопаю. Год не был, боялся заразу привезти&quot; - о чем говорят в очередях на вакцинацию
"Бабе в селе весь город вскопаю. Год не был, боялся заразу привезти" - о чем говорят в очередях на вакцинацию
Видео
Все видео
Степанов заявляет, что не писал заявлений. Шмыгаль обвиняет в провале вакцинации
Степанов заявляет, что не писал заявлений. Шмыгаль обвиняет в провале вакцинации
Локдаун не для всех: "слуги народа" катаются на джипах в рестораны
Локдаун не для всех: "слуги народа" катаются на джипах в рестораны
"Они не дышат" - показали кадры из детского отделения Covid-больницы
"Они не дышат" - показали кадры из детского отделения Covid-больницы
Мать 14 детей поборола Covid, имея 90% поражения легких
Мать 14 детей поборола Covid, имея 90% поражения легких
Врачи часто назначают неправильные лекарства против коронавируса
Врачи часто назначают неправильные лекарства против коронавируса
Интервью
1/5
Должны избавиться мифа о вероломном нападении Германии
Должны избавиться мифа о вероломном нападении Германии
Просмотров: 783
Сравнивали с Веа и называют наследником Лукаку: что нужно знать о новом форваде "Шахтера"
Сравнивали с Веа и называют наследником Лукаку: что нужно знать о новом форваде "Шахтера"
Просмотров: 216
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Просмотров: 846
Налоговая амнистия: кому стоит бояться
Налоговая амнистия: кому стоит бояться
Просмотров: 756
Новые штаммы Covid-19 могут накрыть Украину. Их симптомы
Новые штаммы Covid-19 могут накрыть Украину. Их симптомы
Просмотров: 909
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
22 июня 2021
Просмотров: 36
Ребров – не Луческу
Рік тому власники "Динамо" брати Суркіси затролили колегу з "Шахтаря" Ріната Ахметова. Запросили у столичну команду Мірча Луческу – історичного ...
вторник, 22 июня 2021 16:39

Стоматолог объяснила, почему опасно есть грязные фрукты

  Комментировать
Автор: Фото предоставлено Людмилой Фесенко
  Стоматолог Людмила Фесенко: «Среди причин возникновения стоматита являются немытые фрукты и овощи, несоблюдение элементарной гигиены. Вследствие чего происходит воспаление слизистой оболочки ротовой полости. Человек испытывает острую боль».
Стоматолог Людмила Фесенко: «Среди причин возникновения стоматита являются немытые фрукты и овощи, несоблюдение элементарной гигиены. Вследствие чего происходит воспаление слизистой оболочки ротовой полости. Человек испытывает острую боль».

Летом возрастает количество случаев стоматита. Болезнь часто вызывает употребление немытых овощей и фруктов. Симптомам является острая боль, возникающая на фоне воспаления слизистой оболочки ротовой полости.

Об этом Gazeta.ua рассказала стоматолог Людмила Фесенко.

"Стоматит - это воспаление слизистой оболочки полости рта. Среди причин возникновения - немытые фрукты и овощи, несоблюдение элементарной гигиены. Происходит воспаление слизистой оболочки ротовой полости. Появляется неприятный запах, покраснение и отечность слизистой. Иногда присутствуют пузырьки, которые могут быстро лопаться, превращаться в эрозии и кровоточить. Человек чувствует острую боль. Не может даже чистить зубы и есть", - рассказала врач.

Протекание заболевания зависит от того, насколько сильна иммунная система.

Боль можно снять соответствующими спреями, специальными "болтушками", в состав которых входит анестезин. Они продаются в аптеках. Можно прополоскать рот новокаином 2%. Набрать в рот и подержать 1-1,5 мин. Обезболивать стоит перед чисткой зубов или едой. Для лечения подходит полоскание фурацилином, отваром ромашки, календулы, шалфея. В аптеке можно купить ополаскиватели, оросители и специальные лекарства. Хороший результат дает раствор хлоргексидина 0,05%. Им следует полоскать рот в течение 1,5 мин. При адекватном лечении стоматит проходит за неделю или 10 дней.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцев будут лечить в цифровом формате

В Индии зарегистрировали первый случай "зеленой плесени" - аспергиллез. Инфекцию обнаружили у 34-летнего пациента из штата Мадхья-Прадеш. Перед этим мужчина два месяца лечился от коронавируса и грибковой инфекции. 15 июня он был доставлен в больницу Мумбаи с легкими, повреждеными на 90%.

Автор: Любовь Стрилецкая
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Стоматолог объяснила, почему опасно есть грязные фрукты». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
июня

Завершилось формирование подразделений КОРД - фото

80 лет назад началась немецко-советская война - фото

Византийский император согласился уплатить выкуп Киеву

Марадона обокрал Англию "божьей рукой"

Начали расстрелы заключенных

Ветерана АТО зарезали в центре Киева

Самое читаемое
Исчезнувших супругов нашли закопанным на заброшенной ферме
Исчезнувших супругов нашли закопанным на заброшенной ферме
 Просмотров: 12187
Мисс идеальная грудь поразила соблазнительными формами и сексуальным нарядом
Мисс идеальная грудь поразила соблазнительными формами и сексуальным нарядом
6
 Просмотров: 11889
Гороскоп на 21-27 июня: сложная часть года позади
Гороскоп на 21-27 июня: сложная часть года позади
 Просмотров: 5787
Смелая фотосессия: в каких ракурсах лучше позировать возле бассейна
Смелая фотосессия: в каких ракурсах лучше позировать возле бассейна
14
 Просмотров: 5319
Показалась в одних перчатках: Эмили Ратаковски засветила пышную грудь
Показалась в одних перчатках: Эмили Ратаковски засветила пышную грудь
4
 Просмотров: 5040
Здоровье
Всем переболевшим Covid-19 необходима двукратная вакцинация
Всем переболевшим Covid-19 необходима двукратная вакцинация Просмотров: 270
Обнаружили специфический симптом заражения Covid-19 у вакцинированных людей
Обнаружили специфический симптом заражения Covid-19 у вакцинированных людей Просмотров: 684
Ученые ошеломили прогнозом относительно новой Covid-мутации
Ученые ошеломили прогнозом относительно новой Covid-мутации Просмотров: 846
Как записаться на коллективную прививку вакциной Pfizer
Как записаться на коллективную прививку вакциной Pfizer
3
 Просмотров: 594
Украинцев будут лечить в цифровом формате
Украинцев будут лечить в цифровом формате Просмотров: 261
Больше всего комментируют
5
США заморозили $100 млн военной помощи для Украины
4
За два года Зеленского не перегнал никто из политиков - рейтинги
3
"Почему вы насилуете меня?" - блогерша с Харькова попала в языковой скандал
2
"В сборной Украины есть футболисты, которым надо убрать понты" - эксперт
2
Америка заморозила военную помощь Украине - что о нас пишет мировая пресса
Голосов: 661
Голосование Кто выиграет футбольное Евро-2020/21?
  • 1) Франция
  • 2) Испания
  • 3) Германия
  • 4) Англия
  • 5) Италия
  • 6) Португалия
  • 7) Бельгия
  • 8) Нидерланды
  • 9) другая сборная
Просмотреть