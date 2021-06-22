Стоматолог объяснила, почему опасно есть грязные фрукты

Автор: Фото предоставлено Людмилой Фесенко Стоматолог Людмила Фесенко: «Среди причин возникновения стоматита являются немытые фрукты и овощи, несоблюдение элементарной гигиены. Вследствие чего происходит воспаление слизистой оболочки ротовой полости. Человек испытывает острую боль».

Летом возрастает количество случаев стоматита. Болезнь часто вызывает употребление немытых овощей и фруктов. Симптомам является острая боль, возникающая на фоне воспаления слизистой оболочки ротовой полости.

Об этом Gazeta.ua рассказала стоматолог Людмила Фесенко.

"Стоматит - это воспаление слизистой оболочки полости рта. Среди причин возникновения - немытые фрукты и овощи, несоблюдение элементарной гигиены. Происходит воспаление слизистой оболочки ротовой полости. Появляется неприятный запах, покраснение и отечность слизистой. Иногда присутствуют пузырьки, которые могут быстро лопаться, превращаться в эрозии и кровоточить. Человек чувствует острую боль. Не может даже чистить зубы и есть", - рассказала врач.

Протекание заболевания зависит от того, насколько сильна иммунная система.

Боль можно снять соответствующими спреями, специальными "болтушками", в состав которых входит анестезин. Они продаются в аптеках. Можно прополоскать рот новокаином 2%. Набрать в рот и подержать 1-1,5 мин. Обезболивать стоит перед чисткой зубов или едой. Для лечения подходит полоскание фурацилином, отваром ромашки, календулы, шалфея. В аптеке можно купить ополаскиватели, оросители и специальные лекарства. Хороший результат дает раствор хлоргексидина 0,05%. Им следует полоскать рот в течение 1,5 мин. При адекватном лечении стоматит проходит за неделю или 10 дней.

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