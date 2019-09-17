Скажи болезням "нет": какие витамины укрепят иммунитет осенью

Какие витамины нужны организму осенью. Фото: www.pinterest.com

Осенью начинается сезон простуд и различных болезней. Это связано с низким иммунитетом.

Gazeta.ua расскажет, какие продукты и какие витамины смогут улучшить иммунитет и защитить от бактерий.

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1. Витамин С - один из крупнейших стимуляторов иммунной системы. Витамин содержится в грейпфрутах, апельсинах, сладком перце, брокколи, шпинате и капусте.

2. Витамин В6 поддерживает биохимические реакции организма. Он есть в курятине, рыбе из холодной воды (лосось, тунец), в зеленых овощах, нуте.

3. Витамин Е - антиоксидант, который помогает бороться с инфекциями. Содержится в орехах, семенах и шпинате.

4. Витамин К укрепляет кости и нормализует давление. Содержится в брюссельской капусте, шпинате, брокколи, помидорах, спарже, картофеле. В молочных продуктах есть подгруппа - витамин К2.

Оказывается, не все полезно, что кажется здоровой пищей. Так, фрукты, орехи, зелень и другие, казалось бы, полезные продукты легко могут и навредить нам.