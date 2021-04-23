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пятница, 23 апреля 2021 10:11

Сидячий образ жизни: почему вредно долго сидеть и что делать

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  В клиниках IVR используют различные методы лечения проблем позвоночника
В клиниках IVR используют различные методы лечения проблем позвоночника

Современный человек около 7 часов в день проводит в статическом сидячем положении. Офис, компьютер, автомобиль: так живут больше 50% населения нашей страны, а у некоторых эта цифра возрастает до 9 часов. И они регулярно испытывают боли в спине. Есть ли связь между длительным сидением и проблемами с позвоночником, рассказали врачи Института вертебрологии и реабилитации.

Почему так вредно долго сидеть

Наш организм идеально создан для вертикального положения и движения. Это обуславливается строением позвоночника и нижних конечностей. Когда человек стоит, поясняет вертебролог в IVR, его вес равномерно распределяется на таз и ноги. Своды стоп и строение суставов позволяют гасить нагрузку. В сидячем положении эти механизмы защиты "выключаются" и вся нагрузка приходится на таз и поясницу.

При длительном сидении перенапрягаются отдельные группы мышц, создается дисбаланс нагрузки, пережимаются сосуды, сжимаются мышцы, не работают позвонки. Все это приводит к таким частым заболеваниям спины, как протрузия, грыжи, артроз.

Что делать, если болит спина

Лечение заболеваний позвоночника всегда должно начинаться с тщательной диагностики и выявления причины. Боль – это симптом, с помощью которого организм оповещает о нарушении. Поэтому важно не скрывать болевой синдром, а убрать то, что его вызывает.

В клиниках IVR используют различные методы лечения проблем позвоночника, но главная их цель – наладить естественное движение, убрать дисбаланс работы мышц и перенапряжение. Сюда входят мануальные техники, уникальная методика "короткий рычаг", физиотерапевтические процедуры, медицинский массаж и курс реабилитации по финско-немецкой технологии лечения David. Только в некоторых случаях при острой боли используют лечебные блокады.

95% пациентов уже после нескольких сеансов чувствуют улучшение состояния. Центр позвоночника и суставов IVR находится в Киеве, Львове, Ивано-Франковске, где принимают пациентов со всей Украины.

Лицензия МОЗ Украины АВ № 567117 от 28.10.2010 г..

 
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