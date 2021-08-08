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воскресенье, 08 августа 2021 20:16

Шевченко, большая война, цены на газ и "смертельно опасная" дыня: 5 блогов недели

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Шевченко, большая война, цены на газ и &quot;смертельно опасная&quot; дыня: 5 блогов недели
Андрей Шевченко покинул сборную Украины 31 июля. У тренера завершился контракт, а новый он не захотел подписывать. Фото: Reuters

Gazeta.ua предлагает 5 самых популярных блогов на этой неделе.

1. Андрей Шевченко сообщил своим работодателям о том, что прекращает быть тренером национальной футбольной команды Украины. Сделал это через одну из соцсетей, находясь где-то далеко. Шаг выглядит как откровенное пренебрежение к руководству Украинской ассоциации футбола и лично Андрея Павелко, который ее возглавляет. Павелко сделал для своего кума Шевченко все, что мог, и даже больше. А поблагодарить Павелко, который рискнул сделать из кума тренера? Благодарность - это не про Шевченко, считает журналист Николай Несенюк.

2. Украина подходит к черте, когда желающие вакцинироваться могут закончиться, а коллективного иммунитета еще не будет. Надо что-то делать. Американцы идут по пути стимулов, что-то предлагая за вакцинацию. Европейцы пошли более надежным. Они просто делают жизнь антивакцинаторов максимально неудобной. Такой подход рационален. Большинство идеологических антивакцинаторов станут даже очень вакцинаторами, если за свою веру им придется платить, убежден инвестиционный банкир Сергей Фурса.

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3. Москва практически бескровно взяла под тотальный контроль Беларусь. Теперь она использует белорусский фактор в противостоянии с Украиной. Убийство в Киеве белорусского парня Виталия Шишова - это тоже один из аспектов гибридной войны России против Украины. Готовимся к худшему, к большой тотальной войне за право быть украинцами. В которой мы обязательно будем победителями, отмечает командующий Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош.

4. Наверное каждый из вас хотя бы раз встречал предостережение, что дыню нужно есть отдельно, нельзя сочетать с другими продуктами, иначе она в желудке будет гнить. Мол, это опасно и можно даже умереть. Когда же начать искать хоть какие-то серьезные научные данные об этом, их не окажется. На самом деле в дыни много воды, растворимых углеводов, витамины, много калия, немножко магния, фосфора, а также органические кислоты, следы жиров и аминокислот. Это естественный десерт, отмечает диетолог Оксана Скиталинская.

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5. Самая большая проблема Владимира Зеленского - чтобы его рейтинги пережили зиму. Тогда его штаб попытается нейтрализовать основных конкурентов и не допустить новых. И сделать выборы. Но мне за него страшно. Как они собираются пережить зиму с такими ценами на газ? На голландских хабах он пересек отметку в $500 за тыс. куб. м. С доставкой к границам Украины стоит 18 145 грн. И дешеветь не будет, отмечает политолог Виктор Бобыренко.

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