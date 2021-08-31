Секс защищает мужчин от смертельной болезни

Всемирный день сердца заставляет задуматься об оздоровлении организма. Фото: brovmedcentr.in.ua

29 сентября отмечается Всемирный день сердца. Недавно, 21 сентября, впервые в Украине сделали пересадку сердца ребенку. Во Львовской больнице скорой помощи провели трансплантацию парню 13 лет.

Впервые в Украине начали хирургическое лечение пороков сердца с 1955 года.

Человеческое сердце начинает биться и выполнять свои функции на 21-й день после зачатия и полностью останавливается только после смерти. Каждый день эта мышца перекачивает по организму почти 5,6 л крови. Общая "дистанция" в сутки составляет 19 тыс. км.

Принято считать, что сердце располагается с левой стороны. Это ошибка: сердце находится между легкими, в середине грудной клетки. А удары слышаться с левой стороны потому, что аорта направлена ​​влево.

У здорового человека частота сердца - 72 удара в минуту. За один день сердце делает 100 тыс. ударов, а за год - 3,6 млн.

Такой орган, как сердце, имеет собственный электрический импульс. Это означает, что даже если его извлечь из тела человека, оно все равно будет продолжать биться. Только в том случае, если этот орган снабжается кислородом.

Женское сердце бьется быстрее мужского. Сердце женщины в среднем делает 78 ударов в минуту, а среднестатистическое сердце мужчины - 70 ударов.

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Свести риск сердечного приступа у мужчин на 50% поможет активная половая жизнь. А как влияет секс на женское сердце - не известно.

Сердце производит каждый день такой объем энергии, которого достаточно для перемещения 20 грузовых машин на расстояние 32 км.

Признаки сердечного приступа разные для мужчин и для женщин. Если у женщины случился сердечный приступ, она чувствует тошноту, при этом у нее нарушено пищеварения. Все это сопровождается болью в плече. Причем такая боль возникает гораздо чаще, чем боль в грудной клетке.

Благодаря работе сердца, кровь поступает практически во все клетки человеческого организма. Исключением является только роговица глаза.

Смех является не только хорошим средством против стресса, но и замечательным лекарством для сердца. Во время смеха объем крови, который перекачивает сердце, увеличивается на 20%.

Стресс - плохое состояние для организма и красоты. Поэтому необходимо иметь навыки, чтобы быстро от него избавляться. Для релакса необходимо найти укромное место и сидя или полулежа начать осознавать собственное тело - от макушки до кончиков пальцев. Надо почувствовать каждую клетку.