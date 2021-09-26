Секреты долголетия, возвращение ABBA, Зеленский готовится к досрочным выборам: 5 блогов недели

 
Ексклюзивы
1/5
"Возвращаемся во времена Кучмы, когда и не нравится, и нет оснований для критики" - политолог
"Возвращаемся во времена Кучмы, когда и не нравится, и нет оснований для критики" - политолог
Просмотров: 288
"Бобры не виноваты": тысячи человек вышли на Климатический марш - фото
"Бобры не виноваты": тысячи человек вышли на Климатический марш - фото
Просмотров: 369
Во Львове варили кофе в 20-литровой джезве: фоторепортаж
Во Львове варили кофе в 20-литровой джезве: фоторепортаж
Просмотров: 1602
Победа Усика, запуск космического корабля и детеныш жирафа - поразительные фото за неделю
Победа Усика, запуск космического корабля и детеныш жирафа - поразительные фото за неделю
Просмотров: 693
Украина не повторит судьбу Афганистана
Украина не повторит судьбу Афганистана
Просмотров: 981
Минские договоренности могут стать дорогой к еще большей войне - политолог
Минские договоренности могут стать дорогой к еще большей войне - политолог
Просмотров: 396
Порошенки на базаре, у Авакова рыбный день, Федоров на пляже в Калифорнии – фотонеделя политиков
Порошенки на базаре, у Авакова рыбный день, Федоров на пляже в Калифорнии – фотонеделя политиков
Просмотров: 3555
"Так стало жалко этот народ! Как это - люди без родины?" - турки с Месхетии обжились в украинской глубинке
"Так стало жалко этот народ! Как это - люди без родины?" - турки с Месхетии обжились в украинской глубинке
2 Просмотров: 3033
Давление, коррупция, рейдерство – с чем будет работать Бюро экономической безопасности
Давление, коррупция, рейдерство – с чем будет работать Бюро экономической безопасности
Просмотров: 216
От чего зависит второй срок Зеленского
От чего зависит второй срок Зеленского
Просмотров: 243
Фото
Все фото
5
6
0
3
9
Впервые за 20 лет в Украине пересадили роговицу глаза
Впервые за 20 лет в Украине пересадили роговицу глаза
Непривитых студентов медицинского вуза будут отчислять
Непривитых студентов медицинского вуза будут отчислять
Медики назвали полезный продукт для завтрака
Медики назвали полезный продукт для завтрака
В торговых центрах столицы заработают пункты вакцинации: когда и что будут колоть
В торговых центрах столицы заработают пункты вакцинации: когда и что будут колоть
В Украине провели первую сложную операцию по реконструкции лица
В Украине провели первую сложную операцию по реконструкции лица
Видео
Все видео
Минздрав анонсирует два Сovid-сертификата: как их использовать
Минздрав анонсирует два Сovid-сертификата: как их использовать
Локдаун в Украине неизбежен - Кузин
Локдаун в Украине неизбежен - Кузин
Травятся арбузами не из-за нитратов - эксперт опроверг популярный миф
Травятся арбузами не из-за нитратов - эксперт опроверг популярный миф
"Идет пена, дочь кричит до посинения" - истории пациентов, которым медицинский каннабис жизненно необходим
"Идет пена, дочь кричит до посинения" - истории пациентов, которым медицинский каннабис жизненно необходим
"Депутаты показали свой пещерный уровень" - сети
"Депутаты показали свой пещерный уровень" - сети
Интервью
1/5
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
6 Просмотров: 3087
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
Просмотров: 783
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
Просмотров: 2664
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Просмотров: 1314
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 801
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
24 сентября 2021
Просмотров: 396
Мої осені
А хтось неодмінно спитає, чи можу я облишити тему війни й не згадувати її у своїх текстах? А я неодмінно відповім: можу, але не цього разу. Ми ...
воскресенье, 26 сентября 2021 21:08

Секреты долголетия, возвращение ABBA, Зеленский готовится к досрочным выборам: 5 блогов недели

  Комментировать
Секреты долголетия, возвращение ABBA, Зеленский готовится к досрочным выборам: 5 блогов недели
Окружение Владимира Зеленского убедило его идти на досрочные президентские выборы, уверен политолог Виктор Таран. Фото: рresident.gov.ua

Gazeta.ua предлагает 5 самых популярных блогов на этой неделе.

1. Физическая активность предотвращает ожирение, нарушение обмена веществ и укрепляет иммунитет. Ходьба - один из самых простых и эффективных ее видов. Если вы хотите быть здоровыми и не иметь проблем с сердцем, то ежедневно вам необходимо делать минимум 7 тыс. шагов, подчеркивает диетолог Светлана Фус.

2. У каждого из нас есть свой ресурс, запас здоровья. "Сжигать" ресурсы - это не только о нездоровом питании, а и о движении. У нас всегда есть возможность их увеличить или хотя бы замедлить использование. Держите вес в здоровых пределах. Ешьте просто. Нагружайте мышцы. Оставайтесь в "молодом" потоке жизни. Спите качественно. Будьте ответственными за жизнь того, кто зависит от вас. Планируйте жить долго, это мобилизует к новым решениям и изменениям в жизни, убеждена диетолог Оксана Скиталинская.

3. Эстрадный квартет "АББА" прекратил свое существование 40 лет назад. Решение казалось гениальным. В то время, когда другие эстрадные звезды 1970-х постепенно теряли популярность, старея вместе со своими фанатами, шведская четверка все это время оставалась молодой и красивой. И вдруг они решили вернуться. На меня это произвело гнетущее впечатление. Зачем они это сделали? Как по мне, загадки здесь никакой нет - у них просто деньги за 40 лет закончились, считает журналист Николай Несенюк.

4. Окружение президента окончательно убедило Владимира Зеленского в ближайшие полгода идти на досрочные президентские выборы. А за ними сразу провести досрочные парламентские. Почему? Его рейтинг рискует в ближайшее время начать резкое падение. И через два года он может не переизбраться, отмечает политолог Виктор Таран.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему Зеленский будет баллотироваться во второй раз

5. Представьте гоночную трассу, где государства соревнуются в скорости развития, все несутся вперед, настраивая свои экономики. Украина тоже едет, отставая от всех, даже от своих соседей. Наши позиции - полный провал. Сильные становятся сильнее, слабые - постепенно растеряются, входя под протекторат сильных. И сила в этом контексте - это не деньги, а воля. Воля построить сильную страну, иметь свой план и не плясать под чужую дудку, брать на себя ответственность. А мы пока даже свою стратегию не можем утвердить, отмечает экономист Анатолий Амелин.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Секреты долголетия, возвращение ABBA, Зеленский готовится к досрочным выборам: 5 блогов недели». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
сентября

Назвали распространенные мифы о контрацепции

Самое читаемое
Раскованная Деми Роуз без лифчика представила себя русалкой
Раскованная Деми Роуз без лифчика представила себя русалкой
4
 Просмотров: 26299
Нашли фото СССР 1980-х – бедность, очереди и пустые полки
Нашли фото СССР 1980-х – бедность, очереди и пустые полки
15
 Просмотров: 7893
Как сохранить сбережения - советы Нацбанка
Как сохранить сбережения - советы Нацбанка Просмотров: 4338
Порошенки на базаре, у Авакова рыбный день, Федоров на пляже в Калифорнии – фотонеделя политиков
Порошенки на базаре, у Авакова рыбный день, Федоров на пляже в Калифорнии – фотонеделя политиков
15
 Просмотров: 3564
&quot;Так стало жалко этот народ! Как это - люди без родины?&quot; - турки с Месхетии обжились в украинской глубинке
"Так стало жалко этот народ! Как это - люди без родины?" - турки с Месхетии обжились в украинской глубинке
29
 2 Просмотров: 3033
Здоровье
Скажите "Нет" гастриту и "Да" здоровому желудку!
Скажите "Нет" гастриту и "Да" здоровому желудку! Просмотров: 81
В организмах младенцев обнаружили повышенное количество микропластику
В организмах младенцев обнаружили повышенное количество микропластику Просмотров: 333
Изобрели Covid-вакцину в виде пластыря
Изобрели Covid-вакцину в виде пластыря Просмотров: 288
Пять областей попали в "оранжевую" зону
Пять областей попали в "оранжевую" зону Просмотров: 666
За прошедшие сутки в Украине от коронавируса умерли 69 человек
За прошедшие сутки в Украине от коронавируса умерли 69 человек Просмотров: 306
Больше всего комментируют
4
Бурба под протокол опроверг заявления, которыми ОП пытался скрыть факт измены - Бутусов о заседании ВСК по "вагнеровцам"
3
Дело "вагнеровцев": Бутусова вызывает председатель ВСК
2
"Так стало жалко этот народ! Как это - люди без родины?" - турки с Месхетии обжились в украинской глубинке
2
Разумков раскритиковал принятие закона об олигархах
2
Закон об олигархах является элементом узурпации власти Зеленским - Рябошапка
Голосов: 32
Голосование 3 октября, "Динамо" - "Шахтёр". Как закончится матч?
  • 1) победой "Динамо"
  • 2) ничьей
  • 3) победой "Шахтёра"
Просмотреть