Секреты долголетия, возвращение ABBA, Зеленский готовится к досрочным выборам: 5 блогов недели

Окружение Владимира Зеленского убедило его идти на досрочные президентские выборы, уверен политолог Виктор Таран. Фото: рresident.gov.ua

Gazeta.ua предлагает 5 самых популярных блогов на этой неделе.

1. Физическая активность предотвращает ожирение, нарушение обмена веществ и укрепляет иммунитет. Ходьба - один из самых простых и эффективных ее видов. Если вы хотите быть здоровыми и не иметь проблем с сердцем, то ежедневно вам необходимо делать минимум 7 тыс. шагов, подчеркивает диетолог Светлана Фус.

2. У каждого из нас есть свой ресурс, запас здоровья. "Сжигать" ресурсы - это не только о нездоровом питании, а и о движении. У нас всегда есть возможность их увеличить или хотя бы замедлить использование. Держите вес в здоровых пределах. Ешьте просто. Нагружайте мышцы. Оставайтесь в "молодом" потоке жизни. Спите качественно. Будьте ответственными за жизнь того, кто зависит от вас. Планируйте жить долго, это мобилизует к новым решениям и изменениям в жизни, убеждена диетолог Оксана Скиталинская.

3. Эстрадный квартет "АББА" прекратил свое существование 40 лет назад. Решение казалось гениальным. В то время, когда другие эстрадные звезды 1970-х постепенно теряли популярность, старея вместе со своими фанатами, шведская четверка все это время оставалась молодой и красивой. И вдруг они решили вернуться. На меня это произвело гнетущее впечатление. Зачем они это сделали? Как по мне, загадки здесь никакой нет - у них просто деньги за 40 лет закончились, считает журналист Николай Несенюк.

4. Окружение президента окончательно убедило Владимира Зеленского в ближайшие полгода идти на досрочные президентские выборы. А за ними сразу провести досрочные парламентские. Почему? Его рейтинг рискует в ближайшее время начать резкое падение. И через два года он может не переизбраться, отмечает политолог Виктор Таран.

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5. Представьте гоночную трассу, где государства соревнуются в скорости развития, все несутся вперед, настраивая свои экономики. Украина тоже едет, отставая от всех, даже от своих соседей. Наши позиции - полный провал. Сильные становятся сильнее, слабые - постепенно растеряются, входя под протекторат сильных. И сила в этом контексте - это не деньги, а воля. Воля построить сильную страну, иметь свой план и не плясать под чужую дудку, брать на себя ответственность. А мы пока даже свою стратегию не можем утвердить, отмечает экономист Анатолий Амелин.