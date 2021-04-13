Рекордсмены по нитратам: врач назвал самые опасные ранние овощи

Ранние овощи нужно мыть в соленой воде. Фото: buchanews.com.ua

Свежие овощи могут стать причиной запоров и вздутия живота. Возникает процесс гниения в кишечнике, появляется неприятный запах изо рта. Постепенно образуются камни в почках. Так бывает при плохой промывке овощей перед употреблением.

Осторожными надо быть аллергикам, потому что для быстрого созревания овощей аграрии их поливают растворами.

Об этом Gazeta.ua рассказала Валентина Шевчук, гастроэнтеролог из Харькова.

"Уменьшить количество нитратов можно замочив овощи в кипятке хотя бы на 5 пять минут. Зелень надо залить холодной водой з солью, а овощи промывать в горячей воде под краном. Накопление нитратов не одинаково у всех овощей. Больше всего их в салате, редьке, зеленом луке и укропе. Чуть меньше в огурцах, брокколи, кабачках, капусте и редисе. Самые безопасные - горох, фасоль, перец, помидоры", - рассказывает врач.

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Соблюдая эти правила, можно обогатить организм фолиевой кислотой и магнием из весенних овощей. А еще они содержат много витамина С, бета-каротина и клетчатки. Больше всего их в шпинате. Его нужно есть с кисломолочными продуктами. Витамины из шпината хорошо действуют с кальцием.

Весной не надо забывать и о щавле с крапивой. Блюда с ними полезны содержанием клетчатки, калия, железа.

Кабинет министров принял постановление, согласно которому некоторые медпрепараты на основе каннабиса больше не входят в перечень наркотических средств. 7 апреля соответствующее постановление, где отметили 2 препараты на основе каннабиса, опубликовали на правительственном портале.