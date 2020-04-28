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вторник, 28 апреля 2020 17:46

Развеяли очередной миф о коронавирусе

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Развеяли очередной миф о коронавирусе
Очередной миф о коронавирусе развеяли. Фото: pixabay.com

Тепло выше +25 градусов и солнечные лучи не уменьшают активность коронавируса.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья на своей странице в Facebook.

"Заболеть Covid-19 можно независимо от того, насколько теплая и солнечная погода. В странах с жарким климатом также наблюдается распространение заболевания", – утверждают специалисты центра.

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Употребление алкоголя тоже не снижает риск заболевания Covid-19. Наоборот – частое и чрезмерное употребление алкоголя повышает риск возникновения различных нарушений в организме и в случае заражения может дополнительно осложнить течение заболевания.

Также медики напомнили, что горячая ванна или душ не могут предотвратить или облегчить течение заболевания.

"Слишком горячая ванна может навредить здоровью и привести к ожогам кожи", – отметили в центре.

Иммунитета, вакцин и лекарств против новой коронавирусной инфекции нет. Одни из самых эффективных способов защититься и предотвратить распространение инфекции – соблюдение физической дистанции, ограничение социальных контактов и частое мытье рук.

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Дата
28
апреля

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