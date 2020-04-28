Развеяли очередной миф о коронавирусе

Тепло выше +25 градусов и солнечные лучи не уменьшают активность коронавируса.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья на своей странице в Facebook.
"Заболеть Covid-19 можно независимо от того, насколько теплая и солнечная погода. В странах с жарким климатом также наблюдается распространение заболевания", – утверждают специалисты центра.
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Употребление алкоголя тоже не снижает риск заболевания Covid-19. Наоборот – частое и чрезмерное употребление алкоголя повышает риск возникновения различных нарушений в организме и в случае заражения может дополнительно осложнить течение заболевания.
Также медики напомнили, что горячая ванна или душ не могут предотвратить или облегчить течение заболевания.
"Слишком горячая ванна может навредить здоровью и привести к ожогам кожи", – отметили в центре.
Иммунитета, вакцин и лекарств против новой коронавирусной инфекции нет. Одни из самых эффективных способов защититься и предотвратить распространение инфекции – соблюдение физической дистанции, ограничение социальных контактов и частое мытье рук.
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