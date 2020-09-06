Рассказали, когда повысят зарплату всем медикам в Украине

Медикам повысили зарплату с сентября. Фото: dyvys.info

С сентября украинские медицинские работники начнут получать дополнительные доплаты. В бюджете на это предусмотрено около 6 миллиардов гривен. Сейчас заработная плата в системе здравоохранения пока на 30% ниже средней заработной платы в Украине.

Об этом сообщил Максим Степанов.

"С сентября и до конца года все наши медицинские работники начнут получать доплаты к своей заработной платы ... Если мы говорим о враче, то это в среднем 3560 грн, средний медицинский персонал - около 2500 грн, и младший медицинский персонал - около 1250 грн", - сообщил министр.

Доплаты является лишь "первым шагом". Начиная со следующего года, в правительстве будут предлагать радикально, существенно повысить заработную плату.

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Соответствующие предложения по существенному увеличению расходов на здравоохранение уже поданы в Министерство финансов.

Доплаты медикам в Украине 2020 13 апреля Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет на 2020 год, необходимые для борьбы с COVID-19. 24 апреля Кабинет министров утвердил решение о доплатах медикам, которые лечат больных COVID-19 в размере до 300% заработной платы.

Украинка Юлия Нажажра три года живет в палестинском городе Нахалин. Она рассказала о переезде, особенностях жизни и популярной профессии в Палестине. Там самая престижная и высокооплачиваемая профессия - врач. Средняя зарплата - 5,5 тыс. Шекелей. Это около 45 тыс. Грн. Врачи-стоматологи могут получать до 10 тыс. Шекелей - 80 тыс. грн.