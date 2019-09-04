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среда, 04 сентября 2019 19:34

Президент объявил День безопасности пациентов

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Президент объявил День безопасности пациентов
День будут отмечать 17 сентября. Фото: УНН

Президент Владимир Зеленский начал День безопасности пациентов.

Согласно Указу № 648/2019 от 4 сентября 2019 года, День безопасности пациентов будет проводиться ежегодно 17 сентября, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса президента.

"Решение было принято, признавая обеспечение безопасности пациентов одним из важных элементов предоставления качественной медицинской помощи и поддерживая решения 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения", - говорится в указе.

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Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Мошенники все чаще пытаются выдать фейковый препарат за эффективное лекарственное средство. Чтобы сбыть товар, рекламируют его со ссылкой на Минздрав или и.о. министра здравоохранения Украины.

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04
сентября

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